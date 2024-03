Keine Buddys mehr? Filip Pavlovic und Serkan Yavuz streiten!

Einst waren Serkan Yavuz (30) und Filip Pavlovic (29) die besten Freunde! Doch davon ist scheinbar nicht mehr viel übrig. Die Fans vermuten schon lange, dass zwischen den ehemaligen Best-Buddys etwas im Argen liegt. Der Grund: Im vergangenen Jahr sind sich der Regensburger und der Dschungelcamp-Sieger gegenseitig auf den sozialen Medien entfolgt. In einer aktuellen Folge der neuen Realityshow The 50 wird ihr Zerwürfnis nun mehr als deutlich. Als Filips Rauswurf verkündet wird, ist Serkan darüber sichtlich glücklich. Doch nicht nur das. Er gibt seinem ehemaligen Kumpel auch noch diese unschönen Worte mit auf den Weg: "Filip! Das ist für mich eine Genugtuung, dass du jetzt vor mir gehen musst", ruft er ihm hinterher.

Doch nicht nur zwischen Filip und Serkan geht es in der neuen Spielshow heiß her. Zwischen den 50 Stars und Sternchen kracht es gewaltig, wie man in der Vorschau der neuen Folgen sehen kann. Auch zwischen der Dschungelcamp-Teilnehmerin Cecilia Asoro und der Temptation Island-Bekanntheit Christina Dimitriou (32) fliegen scheinbar noch ordentlich die Fetzen. Der Vorschau-Clip zeigt, wie Christina ihrer Konkurrentin aus Wut auf die Brust schlägt. Dabei ruft sie: "Von dir hätte ich das niemals erwartet!" Auf Instagram bezieht Cecilia dazu Stellung: "Das, was ihr im Trailer seht, ist auch passiert. Es war definitiv kein kleiner Schubser", macht die 28-Jährige deutlich.

In der neuen TV-Show kommt es zwischen den Realitystars jedoch nicht nur zu Streitereien, im Gegenteil: Auch der eine oder andere Funke scheint überzuspringen. In den aktuellen Folgen sieht man vor allem Yasin Mohamed (32) und Jenny Elvers (51) sehr vertraut miteinander. Die Schauspielerin und der TV-Casanova kuscheln innig – es gibt sogar den ersten Kuss.

Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, ehemaliger "Temptation Island"-Kandidat

Anzeige

Joyn / Richard Hübner Cecilia Asoro bei "Reality Backpackers"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de