Da ist ja der kleine Fratz! Mona Stöckli (36) befinde sich seit einigen Tagen im absoluten Mama-Taumel: Ende November kam das erste Kind von ihr und ihrem Partner Peter zur Welt. Ihr Töchterchen hört auf den süßen Namen Clea Sophie. Nun gab die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihren Followern ein neues Baby-Update – aber nicht nur das: Die 36-Jährige postete das erste richtige Foto ihres Sonnenscheins!

Bei der Verkündigung von Clea Sophies Geburt veröffentlichte Mona zunächst nur die Füße ihrer Prinzessin – nun bekamen ihre Fans auch das Köpfchen des Mädchens zu sehen. Auf Instagram teilte die Neu-Mutti ein Bild von sich und ihrem Fratz, wie sie zusammen auf dem Sofa kuscheln. Zu dem niedlichen Mama-Tochter-Pic schrieb sie: "Es gibt nichts Schöneres, als diesen kleinen Körper auf seiner Brust zu wissen und für dieses zarte Wesen zu sorgen." In Bezug aufs Stillen teilte sie ihren Anhängern mit, dass sie noch keinen Schnuller benutzen wolle, um Cleas Stillverhalten nicht zu stören. "Andererseits ist so ein Dauergenuckel an der Brust auf Dauer auch nichts. Ansonsten klapp es mit dem Stillen prima", erzählte sie weiter.

Das Baby-Glück des ehemaligen Reality-Stars ist umso schöner, da die Entbindung alles andere als entspannt abgelaufen war: Mona brauchte einen Notkaiserschnitt! Trotzdem sei die Geburt dank ihres Freundes am Ende wundervoll und schön gewesen.

Instagram / ramonastoeckli Mona Stöckli mit ihrem Partner Peter

Anzeige

Instagram / ramonastoeckli Mona Stöcklis Tochter Clea Sophie

Anzeige

Instagram / ramonastoeckli Mona Stöckli und ihr Freund Peter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de