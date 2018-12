Für ihn war das wohl ein grandioses Debüt: Am Donnerstagabend moderierte Komiker Luke Mockridge (29) das erste Mal die 1Live Krone. Mit viel Witz und Humor versuchte er das Publikum zu en­ter­tainen. Doch bei dem einen oder anderen Star schlug er etwas über die Strenge: Luke war an diesem Abend in richtiger Diss-Stimmung und teilte gegen einige Promis ziemlich hart aus!

Bereits zu Beginn der Live-Sendung war der Spaßvogel etwas auf Krawall gebürstet. "Ich grüße alle Menschen, die eine Seele haben und ich grüße die Influencer”, begann der 29-Jährige den Abend mit einem kleinen Seitenhieb an die Netz-Stars im Publikum. Im Verlauf der Show kam aber auch ein Superstar wie Heidi Klum (45) nicht gut weg. Luke teaserte ganz offen Tokio Hotels neue Tour an und konnte sich einen Diss gegen den Altersunterschied von Tom Kaulitz (29) und seiner Heidi nicht verkneifen: "Tom verdient als Altenpfleger auch nicht gerade viel."

Während das TV-Gesicht zu späterer Stunde noch mal durch die Zuschauerreihen lief, entdeckte der Moderator auch Kultblondine Daniela Katzenberger (32) unter den Gästen. "Nicht nur Promis hier, toll", entgegnet er der Katze mit einem Augenzwinkern. Wie fandet ihr Lukes Moderation? Stimmt ab!

P.Hoffmann/WENN.com Luke Mockridge, Komiker

Michael Gottschalk/Getty Images Luke Mockridge auf der 1Live Krone-Bühne

Michael Gottschalk/Getty Images Luke Mockridge bei der 1Live Krone 2018

Wie fandet ihr Lukes Moderation?



