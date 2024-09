Nach Skandal: Luke Mockridges Tour-Auftakt wurde abgesagt

Die für Donnerstag geplante Auftaktshow der "Funny Times"-Tour von Luke Mockridge (35) wurde abgesagt! Nach den kontroversen Aussagen des 35-jährigen Komikers über Paralympics-Athleten und den damit verbundenen Folgen wird die Show im ostwestfälischen Stadtgarten Bünde nicht stattfinden. Auf der Veranstaltungsseite Eventim ist der Termin als "abgesagt" markiert. Bereits am Dienstag wurden sechs weitere Auftritte seiner Tour gecancelt, darunter Termine in Mainz, Bonn, Siegen und Gelsenkirchen. Die nächste Show soll nun nach derzeitigem Stand am 25. September in München stattfinden.

Luke steht derzeit stark in der Kritik, nachdem er in einem Podcast abfällige Bemerkungen über Menschen mit Behinderungen machte. Obwohl der Comedian versuchte, die Sache mit einer Entschuldigung in den sozialen Medien zu klären, in der er betonte, dass es nie seine Absicht gewesen sei, Menschen mit Behinderungen zu beleidigen, hat das nicht viel geholfen. Auch das TV-Comeback des Komikers wurde gestoppt: Sat.1 zog die geplante Show "Was ist in der Box?", die am 12. September starten sollte, zurück und begründete dies damit, dass Lukes Kommentare nicht mit den Werten des Senders vereinbar seien.

Aber was genau ist eigentlich vorgefallen? In dem Podcast "Die Deutschen" machte der Komiker pietätlose Witze auf Kosten von paralympischen Athleten. Luke erzählte in dem Audioformat: "Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken – und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen." Daraufhin hagelte es nicht nur von zahlreichen Fans scharfe Kritik – auch viele Promis wie unter anderem Kristina Vogel und Martin Rütter stellten sich öffentlich gegen Luke.

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Mockridge, Comedian

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Mockridge, Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige