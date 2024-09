Wegen Skandal-Aussage: Strafanzeige gegen Luke Mockridge

Luke Mockridge (35) steht derzeit im Kreuzfeuer der Kritik, nachdem er in dem Podcast "Nizar & Shayan — Die Deutschen" unangemessene Bemerkungen über Para-Athleten gemacht hat. Der Bremer Frank Schurgast hat nun Strafanzeige gegen Mockridge und seine zwei Kollegen Nizar Akremi und Shayan Garcia gestellt. "Aufgrund der Tatbestände der verhetzenden Beleidigung sowie der Hassrede und deren Verbreitung", erklärt das SPD-Mitglied seinen Schritt in einer Pressemitteilung. Die Staatsanwaltschaft Bremen bestätigte den Eingang der Anzeige gegenüber RTL.

Die beiden Podcaster Nizar und Shayan äußerten sich mittlerweile auch zu dem Vorfall. "Wir haben zu viele Menschen verletzt, deshalb müssen wir die Reißleine ziehen", verkündeten sie das vermeintliche Ende des Podcasts in einem Instagram-Video. Nizar ergänzte dann aber lachend: "Niemals! Hier wird gar nichts beendet, jetzt geht es erst richtig los!" In dem Clip stellen sie sich hinter Luke und betonen: "Dieser Mann hat alles verloren und euch reicht es immer noch nicht." Sie wollen nun "rechtlich gegen jeden, der Rufmord und Hetze betrieben hat, vorgehen."

Der Skandal um die Äußerungen des Comedians zieht weite Kreise. Inzwischen wurden auch die für Donnerstag geplante Auftaktshow seiner "Funny Times"-Tour abgesagt. Bereits am Dienstag wurden sechs weitere seiner Bühnenshows gecancelt, darunter Termine in Mainz, Bonn, Siegen und Gelsenkirchen. Am 12. September sollte eigentlich auch die Show "Was ist in der Box?" mit Luke als Moderator bei Sat.1 starten. Der Sender wird die Show nun aber nicht mehr ausstrahlen.

Instagram / shayangarcia Nizar Akremi und Shayan Garcia, Podcaster

Getty Images Luke Mockridge, Dezember 2019

