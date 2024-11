Nach Witz: Luke Mockridge hält Laudatio für Inklusionspreis

Luke Mockridge (35) hat bei einer Charity-Gala in Bad Nauheim für eine Überraschung gesorgt. Der Comedian hielt eine Laudatio auf den Motivationsredner Janis McDavid, der in diesem Jahr den Inklusionspreis erhielt. Eingefädelt wurde dieser überraschende Auftritt von seinem Freund Oliver Pocher (46), der die Preisverleihung als Bühne nutzte, um seine Unterstützung für Luke zu zeigen. Wie Bild berichtet, äußerte sich Luke, der kürzlich durch seine umstrittenen Äußerungen im Zusammenhang mit behinderten Sportlern bei den Paralympics in die Kritik geraten war, anerkennend über den Preisträger.

Luke hatte im September in einem Podcast abfällige Kommentare über Paralympics-Teilnehmer gemacht, die für Empörung sorgten. Dennoch war der Comedian nun Teil der Charity-Gala. Organisator Oliver Wohlers betonte: "Inklusion ist keine Einbahnstraße. Wir stehen für Annäherung und nicht für Spaltung – schon gar nicht für Verachtung. Insofern lag es nahe, dass Luke die Laudatio auf den diesjährigen Preisträger Janis McDavid halten sollte." Der Comedian selbst erklärte: "Es gab natürlich schon länger Verbindungen zu der Charity-Gala und zu Oliver Pocher. Als die Anfrage kam, ob ich die Laudatio halten wollte, empfand ich es erst mal als sehr absurd, aber absurde Ideen sind ja erst mal die besten Ideen. Darum dachte ich, warum eigentlich nicht. Ich weiß ja, für was ich stehe und wer ich bin."

Janis, der für seine inspirierenden Vorträge und außergewöhnlichen sportlichen Leistungen bekannt ist, zeigte sich zunächst überrascht von Lukes Auftritt. "Ich wurde darauf vorbereitet, dass Luke die Laudatio halten würde und hielt es zunächst für absurd", erklärte er dem Blatt. "Besonders, weil ich mich damals, nach Lukes Podcast-Aussage, ziemlich klar positioniert habe und sagte, dass so etwas nicht geht." Die gemeinsame Bühne von Luke und Janis setzt ein Zeichen für Versöhnung und Verständnis.

Getty Images Luke Mockridge und Oliver Pocher beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Instagram / janis.mcdavid Janis McDavid, Motivationsredner

