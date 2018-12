Sie sind endlich unter der Haube: Im Juni 2017 stellte Matthew Rodgers seiner Liebsten Katie Cassidy (32) ganz romantisch im gemeinsamen Liebesurlaub auf Mauritius die Frage aller Fragen – ihre Antwort lautete natürlich: Ja! Mit einem süßen Post auf ihrem Social-Media-Account teilte die Schauspielerin jetzt einen verliebten Schnappschuss mit ihren Fans und zeigt damit allen: Sie haben sich getraut – und das nur wenige Woche nach dem Tod ihres Vaters.

Auf Instagram verkündete die frisch Vermählte jetzt ganz stolz: "Ich kann gar nicht anders, als mich in dich zu verlieben. Es ist offiziell: Mrs. Rodgers. Ich liebe dich mein Ehemann." Dazu teilte die hübsche Blondine ein inniges Hochzeitsfoto mit ihren Fans. Dabei musste der Arrow-Star noch vor wenigen Wochen den überraschenden Tod ihres Vaters verkraften.

US-Star David Cassidy (✝67) starb am 21. November an Organversagen im Kreise seiner Familie. Seine letzten Worte richtete er dabei an seine Tochter und sagte: "So viel verschwendete Zeit". Damit wollte er ihr auf den Weg geben, dass sie keine einzige Minute ihres Lebens vergeuden soll. Mit der Hochzeit ihres Matthew hat die 30-Jährige den Ratschlag wohl in die Tat umgesetzt.

Getty Images / Charley Gallay Katie Cassidy beim Ted Baker London Spring/ Summer 17 Launch Dinner

Anzeige

Getty Images / Dia Dipasupil Katie Cassidy bei der Comic-Con 2017

Anzeige

Michael Buckner / Getty Images Katie und David Cassidy bei den Family Television Awards in Los Angeles 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de