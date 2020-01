Mit dieser Nachricht schockte Katie Cassidy (33) nun ihre Fans! Eigentlich schien bei der Schauspielerin privat alles bestens zu laufen: 2016 lernte sie Matthew Rodgers kennen und lieben – im darauffolgenden Jahr gab das Paar schon seine Verlobung bekannt und machte seine Liebe dann 2018 mit einer romantischen Hochzeit ganz offiziell. Doch der "Arrow"-Star und ihr Liebster schwebten danach offenbar nicht mehr lange auf Wolke sieben: Die beiden sollen sich jetzt bereits wieder scheiden lassen!

Wie TMZ berichtet, ist die Liebe zwischen Katie und Matthew nach nur 13 Monaten Ehe erloschen! Aus Gerichtsdokumenten gehe hervor, dass der Serienstar am vergangenen Mittwoch in einem Gericht in Los Angeles die Scheidung eingereicht hat. Als Grund gab Katie offenbar "unüberwindbare Differenzen" an.

Im Dezember 2018 hatte die Blondine ihrem heutigen Ex kurz nach ihrer Heirat romantische Worte via Instagram gewidmet, die noch vermuten ließen, dass es die ganz große Liebe ist: "Ich kann gar nicht anders, als mich in dich zu verlieben. Es ist offiziell: Mrs. Rodgers. Ich liebe dich, mein Ehemann." Scheint ganz so, als seien die Schmetterlinge daraufhin schnell verflogen.

David Livingston / Getty Images Katie Cassidy, US-Schauspielerin

Anzeige

Getty Images / Joe Scarnici Katie Cassidy bei der Amazon Studios Golden Globes Celebration 2017

Anzeige

Getty Images / Dia Dipasupil Katie Cassidy bei der Comic-Con 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de