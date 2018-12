Die internationale Technikbranche hat einen tragischen Verlust zu verkraften: Scott Krulcik ist im jungen Alter von nur 22 Jahren verstorben! Als Software-Entwickler arbeitete er jahrelang für den Internet-Giganten Google in New York – dort wurde er auch bewusstlos an seinem Schreibtisch im sechsten Stock aufgefunden. Doch jede Hilfe kam zu spät: Er wurde noch an Ort und Stelle für tot erklärt!

Wie Daily Mail und andere Medien berichteten, sei der IT-Spezialist am Freitagabend vom Hausmeister entdeckt worden. Der habe zwar noch versucht, den 22-Jährigen wiederzubeleben – doch ohne Erfolg. Woran Scott starb, ist bisher noch unklar! Vorerkrankungen seien jedoch nicht bekannt gewesen und die Polizei schließe einen Zusammenhang mit Drogen aus. Auch für ein gewaltsames Verbrechen gebe es keinerlei Anzeichen.

Seine Freunde und Familienmitglieder können das tragische Schicksal des Google-Mitarbeiters nicht fassen. Immerhin twitterte der IT-Experte einen Abend vor seinem Tod noch: "Ich bin echt gespannt, was ich 2019 noch alles entdecken werde." Diese Möglichkeit wird ihm jetzt jedoch für immer verwehrt bleiben.

Facebook / Scott Krulcik Scott Krulcik, IT-Spezialist

Facebook / Scott Krulcik Scott Krulcik, Software-Entwickler

Facebook / Scott Krulcik Scott Krulcik, IT-Spezialist



