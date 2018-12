Auch Tyra Banks (45) trauert um ihren Model-Schützling Jael Strauss! Die America's next Topmodel-Kandidatin hatte 2007 an der achten Staffel von Tyras TV-Model-Suche teilgenommen. Erst im vergangenen Oktober teilte Jael dann eine absolute Schocknachricht mit ihren Followern: Sie litt unter Brustkrebs – und die Ärzte hatten die Hoffnung bereits aufgegeben. Vor wenigen Tagen ist die Laufsteg-Beauty dann tatsächlich mit nur 34 Jahren verstorben. Jetzt findet auch Tyra rührende Worte für diese Tragödie!

Ihre letzten Wochen hatte Jael in einem Hospiz verbracht. Wenige Tage vor ihrem Tod soll das Model sogar bewusstlos geworden und nicht wieder aufgewacht sein. Tyra möchte aber offenbar lieber an schönere Zeiten mit Jael zurückdenken. Auf Twitter schrieb sie: "Topmodel hat eine wundervolle Seele verloren. Wir werden uns alle an Jael erinnern und an ihren lebenslustigen Geist und ihre wunderschöne Seele."

Kurz nach ihrem Tod hatte Jaels Familie bereits ein rührendes Statement abgegeben. "Der einzige Trost ist, dass wir ihr zeigen konnten, wie sehr sie geliebt wurde, bevor sie gestorben ist. Sie hat den Menschen so viel Licht gebracht", erklärten ihre Angehörigen gegenüber dem Onlineportal TMZ.

Getty Images Tyra Banks bei "America's Got Talent"

Instagram / eureka.secrets Jael Strauss 2018

Getty Images Tyra Banks bei der Premiere von "Life Size 2"



