Sind Larissa Marolt (26) und David Garrett (38) etwa ein Paar? Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Star-Geiger stehen sich sehr nahe – das ist kein Geheimnis. Vor einigen Jahren lernten sich die zwei auf einer Veranstaltung kennen, stehen seitdem in regelmäßigem Kontakt und sind gut befreundet. Doch geht da vielleicht auch mehr? Aktuelle Fotos zeigen Larissa und David beim Händchenhalten…

Am vergangenen Samstag spazierten die Schauspielerin und der Musiker über den roten Teppich der Ein Herz für Kinder-Gala in Berlin. Geduldig posierten die beiden für die Fotografen und David legte ganz gentlemanlike vorsichtig seinen Arm um die Ex-Dschungelcamperin. Doch dabei blieb es nicht: Im Laufe des Abends wanderte seine Hand in die von Larissa. Geht da also doch mehr als nur Freundschaft? "Nein, wir sind wirklich kein Paar, auch, wenn wir zwei ein cooles Paar abgeben würden, oder? So rein optisch…", scherzte die Blondine im Bild-Interview und beteuerte weiter: "Wir haben ein sehr besonderes Verhältnis und sind eng befreundet. Wir mögen uns einfach sehr!"

Und auch der Ausnahme-Violinist stritt eine Beziehung zur 26-Jährigen ab: "Larissa und ich kennen uns schon seit einigen Jahren, wir sind einfach gut befreundet", stellte er gegenüber der Zeitung klar.

WENN Larissa Marolt und David Garrett bei der Ein Herz für Kinder-Gala 2018

Starpress/Kay Kirchwitz David Garrett und Larissa Marolt halten Händchen

WENN Larissa Marolt und David Garrett, Ein Herz für Kinder-Gala 2018

