Larissa Marolt überrascht im Nacktkleid neben David Garrett

Beim Sommerfest der Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" in Berlin zog Larissa Marolt (32) alle Blicke auf sich. Die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit schritt in einem glitzernden, hautfarbenen Kleid über den roten Teppich, das durch seinen transparenten Stoff kaum etwas der Fantasie überließ. Neben ihr zeigte sich Star-Geiger David Garrett (44), der mit einem unkonventionellen Look überraschte: schwarze Hosen kombiniert mit einem weißen Hoodie, auf dem die Figur Spiderman prangte. Trotz sommerlicher Temperaturen von über 30 Grad blieb David seinem Stil treu, während Larissas glamouröser Auftritt in der goldenen Abendsonne für reichlich Gesprächsstoff sorgte.

Auf Instagram teilte Larissa später ein gemeinsames Foto mit David und betitelte es mit den Hashtags "#10yearsoffriendship" und "#reunion". Die beiden sind demnach schon lange befreundet – und die Wiedersehensfreude ist ihren strahlenden Gesichtern anzusehen. Die Veranstaltung selbst war geprägt von einem hochkarätigen Staraufgebot, darunter Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche, der Politik und der Gesellschaft, die sich alle für den guten Zweck einsetzten. Die Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" nutzte das Event, um auf ihre wichtige Arbeit für Kinder in Not aufmerksam zu machen.

Für Larissa Marolt markiert dieser Abend ein weiteres Kapitel in ihrer spannenden Karriere. Die Österreicherin wurde erstmals durch ihre Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" als polarisierende Persönlichkeit bekannt, bevor sie 2014 im Dschungelcamp landete und dort durch ihr Durchhaltevermögen glänzte. Seitdem hat sie sich vom Reality-TV-Star zur erfolgreichen Schauspielerin entwickelt. Ihr mutiges Styling auf dem Sommerfest passte perfekt zu ihrer früher gezeigten Fähigkeit, sich Herausforderungen zu stellen und durch ihre Persönlichkeit zu beeindrucken. Die langjährige Freundschaft mit David Garrett, einem international gefeierten Geiger, zeigt, dass Larissa auch abseits des Rampenlichts gut vernetzt ist und persönliche Verbindungen zu schätzen weiß.

Getty Images Larissa Marolt und David Garett beim Sommerfest von "Ein Herz für Kinder", Juni 2025

Instagram / larissa_marolt_official Musiker David Garett und Model Larissa Marolt

Getty Images Larissa Marolt, Schauspielerin