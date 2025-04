Stefan Raab crasht Konzert von Star-Geiger David Garrett

Stefan Raab (58) ist immer für eine Überraschung gut – das beweist der Entertainer auch jetzt wieder auf einem Konzert von David Garrett (44). Der Geiger spielte Anfang April ein Konzert in Köln. Womit das Publikum nicht rechnete, war ein Besuch von Stefan. Der stürmte scheinbar spontan die Bühne, als David seinen vorletzten Song spielen wollte. "Ich werde dem Teufelsgeiger den Teufel austreiben", soll der Moderator laut Bild ins Mikrofon gerufen haben. Dafür setzte er sich ans Schlagzeug und legte zusammen mit dem Musiker den Hit "Titanium" von David Guetta (57) und Sia (49) hin. Dem Magazin zufolge sollen die Zuschauer aber eher verhalten reagiert haben.

Was wie eine spontane Nummer aussah, war wohl aber bis ins kleinste Detail geplant. Das Ganze fand offenbar im Rahmen von Stefans Show Du gewinnst hier nicht die Million statt. Er schlug nämlich schon lange vor Konzertbeginn im Backstage-Bereich auf und sorgte dort für ordentlich Wirbel. Nicht nur, dass er seinen Auftritt zusammen mit David lautstark probte – der 58-Jährige ließ es sich auch nicht nehmen, beim Styling mitanzupacken und dem Violinisten den Zopf zu binden. "Viele Frauen würden ja gerne diese Haare in den Händen halten. Ich kann sagen: Dieses Gefühl, wenn man die Haare in den Händen hält. Es ist untertrieben, wenn ich sage: Ich bin spitz...", witzelte das TV-Urgestein dabei.

Seinen Konzert-Crash zu sehen bekommen die Fans auch im TV – und zwar in der Tanz-in-den-Mai-Ausgabe seiner Sendung am Mittwochabend. Wie es typisch für Stefan ist, weiß das Publikum nie genau, was in seiner Show passiert. So wird die Ausgabe zum 1. Mai sicher eine besondere, denn immerhin feiert Stefan seine Rückkehr aus der Osterpause. Dafür hat er sich ein Crossover mit Let's Dance überlegt. Zu Gast sind die Profitänzer Malika Dzumaev (34), Renata Lusin (37) und Massimo Sinató (44). Sie werden sicher zusammen mit Stefan ein Tänzchen hinlegen. Außerdem sind Realitystar Thorsten Legat (56) sowie Moderator Elton (54) mit von der Partie.

Getty Images David Garrett bei der Jose Carrera Gala in Leipzig, Dezember 2021

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab, "Du gewinnst hier nicht die Million"-Moderator

