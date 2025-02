Larissa Marolts Weg vom Dschungelcamp zur Schauspielkarriere

Larissa Marolt (32) sprach jetzt über ihre bewegte Zeit nach ihrer Teilnahme am RTL-Dschungelcamp im Jahr 2014. Damals sorgte die Schauspielerin und ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin mit ihrer polarisierenden Art für Gesprächsstoff und landete auf dem zweiten Platz. Während die Zuschauer gespalten waren – manche lobten ihr Durchhaltevermögen, andere empfanden sie als schwierig –, stach sie nicht zuletzt durch ihre beeindruckende Teilnahme an zahlreichen Ekel-Prüfungen hervor. "Ich hatte Glück, nach dem Dschungel ging es erst richtig los, das hat mir Türen geöffnet", erklärte Larissa im Interview mit Stern TV.

Neben ihrer Teilnahme am Dschungelcamp war Larissa im selben Jahr in weiteren TV-Formaten wie Let's Dance oder Schlag den Star zu sehen. Im April 2014 erhielt sie die Kurier-Romy-Auszeichnung für die "Aufregendsten Fernsehminuten". Später wagte sie auch den Schritt in die Schauspielerei und ergatterte Rollen in Produktionen wie Sturm der Liebe und "Blutige Anfänger". Ebenso feierte sie Erfolge auf der Theaterbühne im klassischen Stück "Jedermann" und war im RTL-Live-Musical "Die Passion" mit Jimi Blue Ochsenknecht (33) zu sehen. Wie die Kärntnerin berichtete, sei es für sie jedoch nicht immer einfach gewesen, sich von dem Image zu lösen, das ihr nach dem Dschungelcamp anhaftete. Mit der Zeit habe sie jedoch gelernt, sich selbst treu zu bleiben und klar ihre Ziele zu verfolgen.

Privat hatte Larissas Dschungel-Erlebnis tiefgreifende Auswirkungen. Sie erklärte, dass eine Extremsituation wie diese Charakterstärke verlange, da das Verhalten dort schnell polarisieren kann. Heute blickt sie selbstbewusst auf die Herausforderungen zurück: "Es kommt darauf an, was man daraus macht, aber ich glaube, ich hab den richtigen Weg eingeschlagen." Demnächst wird sie außerdem in einer neuen Serie eines Streamingdienstes zu sehen sein, was ihren Weg als Schauspielerin weiter fortsetzt.

Larissa Marolt bei einer Probe von "Jedermann"

Larissa Marolt beim Fototermin fürs Dschungelcamp 2014

