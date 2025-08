Attraktive Begleitung: Larissa Marolt posiert mit Bruder

Larissa Marolt (33) hat in Salzburg alle Blicke auf sich gezogen. Beim Event "Schinkenfleckerl & Gin Tonic" erschien die Schauspielerin in Begleitung eines charmanten jungen Mannes. Doch statt eines neuen Partners präsentierte die Germany's Next Topmodel-Siegerin von 2009 ihren jüngeren Bruder Moritz Marolt. Auf Instagram teilte Larissa gemeinsame Bilder von dem Abend und verzauberte damit ihre Community. "Wunderschönes Geschwisterpaar", "Fesche Geschwister" und "Beide so hübsch" lauten nur einige der begeisterten Fan-Reaktionen.

Die Geschwister zogen nicht nur wegen ihres strahlenden Auftretens und eines geschmackvollen Modegeschmacks Aufmerksamkeit auf sich. Besonders Moritz, der bisher eher im Hintergrund blieb, rückte an Larissas Seite ins Rampenlicht. Sein charmantes Auftreten und sein gutes Aussehen erstaunte wahrscheinlich nicht nur die Anwesenden, sondern ließ auch Fans sowie Branchenkolleginnen von Larissa in den Kommentaren unter ihrem Instagram-Beitrag staunend zurück. "Das ist der Moritz? Wahnsinn!", zeigte sich Schauspielerin Melanie Wiegmann positiv überrascht vom Bruder des Models. Während Larissa bei ihren Auftritten gewohnt souverän glänzt, bewies Moritz, dass er problemlos mit seiner Schwester mithalten kann.

Larissa überrascht immer wieder mit Auftritten, die Gesprächsstoff bieten. Erst kürzlich war sie mit einem glamourösen Nacktkleid zu einem Event in Berlin erschienen, bei dem sie zusammen mit Star-Geiger David Garrett (44) für Aufsehen sorgte. Die TV-Persönlichkeit kombiniert oft extravaganten Stil mit charismatischer Ausstrahlung und weiß, wie sie im Gedächtnis bleibt. Nun zeigt sich, dass guter Geschmack in der Familie liegt – ihr Bruder Moritz hat mit seinem Debüt bewiesen, dass er das Potenzial hat, ebenso für Schlagzeilen zu sorgen.

Anzeige Anzeige

Instagram / larissa_marolt_official Larissa Marolt und Moritz Marolt, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / larissa_marolt_official Larissa Marolt und Moritz Marolt, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Larissa Marolt und David Garett beim Sommerfest von "Ein Herz für Kinder", Juni 2025