Fünf Jahre Beziehung: Das ist David Garretts Liebesgeheimnis

Star-Geiger David Garrett (44) hat seltene Einblicke in sein Privatleben gegeben und über seine fünfjährige Beziehung gesprochen. Überraschenderweise haben sich der Musiker und seine Liebste seit ihrem Kennenlernen nicht sehr oft gesehen – insgesamt nur etwa 200 Tage, wie er gegenüber Bild ausplauderte. David erklärte: "Eigentlich sind wir noch im ersten Jahr." Während er seine Zeit zwischen New York und Deutschland aufteilt, lebt seine Freundin in Berlin. Trotz der Entfernung ist der Weltstar überglücklich in der Beziehung: "Es fühlt sich immer noch frisch an."

Interessanterweise sieht David die Distanz zwischen ihm und seiner Partnerin sogar als Vorteil und nicht als Hindernis. Die Pandemie habe ihnen zwar geholfen, enger zusammenzuwachsen, aber er schätzt dennoch den eigenen Freiraum für sich und seine Ideen. "Aufeinanderzuhocken ist schon immer schwierig", sagte der Geiger. Er findet es essenziell, Raum für Reflexion und persönliche Interessen zu haben, was die Freude auf das Wiedersehen umso größer macht. Die Distanz zwischen dem Paar scheint also ihr ganz eigenes Liebesgeheimnis für eine glückliche Beziehung zu sein.

Doch obwohl die Beziehung des Star-Geigers und seiner Herzdame nicht besser laufen könnte und sie bereits seit fünf Jahren gemeinsam durchs Leben gehen, können sie sich vorerst noch nicht vorstellen, das Thema Familienplanung in Angriff zu nehmen. Das liege vor allem an den langen Phasen seiner berufsbedingten Abwesenheit, wie er in einem Interview gegenüber RTL ausplauderte: "Also in der jetzigen Situation ist es nicht gerecht gegenüber meiner Freundin, [...] wenn ich ein Kind haben würde."

Anzeige Anzeige

Getty Images David Garrett, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images David Garrett, Geiger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige