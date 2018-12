Es war wohl einer der schönste Tage in ihrem Leben! Erst im vergangenen Jahr hatten sich Gerald und Anna Heiser bei Bauer sucht Frau kennengelernt. Und schon damals war für die beiden klar, ihre Liebe ist für die Ewigkeit. Vor wenigen Monaten gab sich das Paar dann in Geralds Heimat Namibia das Jawort – eine Feier voller Emotionen. Ein Moment war für den 33-Jährigen und seine Gattin aber besonders intensiv: Nach der Zeremonie versammelte sich die Hochzeitsgesellschaft am Grab von Geralds Mama und betete.

Der Viehzüchter sprach bisher nur selten über den Tod seiner Mutter. Doch im Interview mit RTL erklärte er: An seinem Hochzeitstag hätte er seine Mama gerne dabei gehabt. "Ja, es wäre schon schön, das alles mit meiner Mutter zu teilen und wenn sie das alles sehen könnte." Für den Blondschopf kein leichtes Thema, das weiß auch seine Ehefrau. "Ja, wir sprechen schon darüber. Aber es ist sehr schwer. Man merkt eben, dass Gerald seine Mama fehlt", verriet die 28-Jährige. Mit einer rührenden Geste zollten das Brautpaar und seine Gäste der Verstorbenen deshalb Tribut. "Nach der Hochzeit haben wir uns auch am Grab versammelt und das war wirklich ein sehr emotionaler Moment für alle", erinnerte sich die gebürtige Polin.

Dass Anna auch in schweren Zeiten für ihren Mann da ist und ihn unterstützt, bewies sie schon lange vor der Hochzeit. Im vergangenen März wurde bei dem Landwirt aus Afrika eine Nervenerkrankung festgestellt, die ihn lähmte. Mittlerweile ist er wieder fit. Auf den Support seiner Gattin konnte sich der Frauenschwarm während des Genesungsprozesses stets verlassen.

Instagram / anna_hatsichentschieden Bauer Gerald und seine Anna

Anzeige

MG RTL D / flashed by micky Gerald und Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Traumpaar aus Namibia

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Gerald und Anna Heiser beim RTL-Spendenmarathon 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de