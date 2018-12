Sie haben sich gesucht und gefunden! Das vergangene Jahr stand für Gerald und Anna Heiser unter einem besonders guten Stern: In der Kult-Kuppelshow Bauer sucht Frau lernten sich der Farmer aus dem fernen Namibia und die gebürtige Polin kennen und lieben und machten kurz darauf Nägel mit Köpfen: Es folgten eine Verlobung, Annas Umzug nach Afrika und eine romantische Doppelhochzeit in der alten und in der neuen Heimat der Braut – und während die Dinge ihren Lauf nahmen, war den beiden von Beginn an klar: Sie gehören einfach zueinander!

"Das war für uns beide irgendwie von der ersten Minute an selbstverständlich", plauderte der Frauenschwarm im Interview mit RTL aus. Das kann seine Herzdame nur bestätigen! "Ungefähr einen Monat, nachdem wir zusammengekommen sind, haben wir schon über Hochzeit gesprochen", ergänzte sie. Gesagt, getan! Am Montagabend um 20:15 Uhr können die Zuschauer im Fernsehen nicht nur die romantische Zeremonie der Turteltauben nacherleben, sondern auch einen Einblick in ihr gemeinsames Leben in Afrika erhaschen.

Das Ehepaar musste kurz vor der Trauung im Sommer 2018 allerdings auch einen bitteren Schicksalsschlag einstecken: Gerald erkrankte am Guillain-Barré-Syndrom – einer Nervenkrankheit, die zur Lähmung führt. Seine Anna stand dem Frauenschwarm jedoch bei. "Auch, wenn ich Gerald zur Not im Rollstuhl zum Altar schieben sollte, wir hätten trotzdem geheiratet", erzählte sie weiter. Inzwischen ist der Landwirt wieder vollständig genesen.

MG RTL D / flashed by micky Anna Heiser am Tag ihrer Hochzeit mit Gerald

MG RTL D / flashed by micky Anna und Gerald Heiser am Tag ihrer Hochzeit in Namibia

P.Hoffmann/WENN.com Bauer Gerald und seine Frau Anna beim RTL Spendenmarathon

