Die Rote Rosen-Fans dürfen sich über ein neues Gesicht in ihrer Lieblings-Telenovela freuen: Bereits bevor die 16. Staffel des Formats im Januar 2019 losgeht, wird Schauspieler Julian Brodacz zum Cast der ARD-Serie dazu stoßen. Der Blondschopf war bisher in deutschen TV-Produktionen wie Alles was zählt und "SOKO München" zu sehen. Nun kann der gebürtige Münchner ab diesem Monat sein Schauspiel-Talent in "Rote Rosen" unter Beweis stellen.

Ab dem zwölften Dezember wird der 27-Jährige in die Rolle von Laurenz Lüneburg aufmischen. Zusammen mit seiner Freundin Leonie (Lena Meckel, 26) will er sich in der norddeutschen Stadt mit einer Bonbon-Manufaktur selbstständig machen. Das Ziel des aufstrebenden Unternehmers: Er will sich von seinen Eltern lösen, denn die wollen, dass ihr Sohn ihre Zahnarztpraxis übernimmt. Laut Presseportal sei die romantische Altstadt von Lüneburg eine attraktive Abwechslung zu München für den Darsteller. Nur die bayerischen Berge würde er ein wenig vermissen.

Seine Schauspielkollegin Lena hat schon etwas mehr von ihrer Arbeit am "Rote Rosen"-Set erzählt: "Ich bin an fünf Tagen in der Woche manchmal von sieben bis nach 19 Uhr am Set, lerne danach noch 30 Seiten Text. Man muss einfach funktionieren", sagte sie gegenüber Bild.

ARD / Nicole Manthey Julian Brodacz und Lena Meckel in einer Szene der ARD-Telenovela "Rote Rosen"

ARD / Thorsten Jander Julian Brodacz, Schauspieler

ARD / Thorsten Jander, Julian Brodacz und Lena Meckel, "Rote Rosen"-Darsteller

