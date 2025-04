Großer Umbau: Das hat sich am Set von "Rote Rosen" verändert

Die beliebte ARD-Serie Rote Rosen kehrt mit frischem Wind zurück: Nach einer längeren Drehpause starten am 5. Mai die Arbeiten an neuen Folgen. Doch hinter den Kulissen hat sich in der Drehpause einiges getan. Serienwerft-Geschäftsführer Jan Diepers kündigt umfassende Neuerungen für die Lüneburger Studios an. Die Sets seien nahezu komplett umgebaut, die Kameratechnik modernisiert und das Beleuchtungssystem grundlegend verändert worden. Ziel sei es, künftig mit natürlicherem Licht zu arbeiten und so eine authentischere Atmosphäre zu schaffen. "Wir wollen nicht mehr nur für den Nachmittag produzieren, sondern die Serie auch stärker für die Mediathek der ARD konzipieren", erklärt Jan gegenüber dem Branchenmagazin DWDL.

Neben der technischen Frischzellenkur soll auch inhaltlich einiges überarbeitet werden: Die Geschichten sollen durch neue Figuren vielseitiger gestaltet werden und es gibt Pläne für einen dynamischeren Handlungsrhythmus. Laut Jan habe die Herausforderung darin gelegen, den Produktionsaufwand einer Vorabendserie zu erreichen, jedoch mit einem geringeren Minutenpreis. Eine weibliche Hauptfigur Ende 40 bleibe weiterhin im Mittelpunkt, doch jüngere Charaktere sollen andere Erzählstränge wie etwa Schwangerschaften einbringen. Auch das Team hinter den Kulissen sei neu aufgestellt worden – mit einem rein weiblichen Führungstrio und neuen Kamerafrauen soll der frische Ansatz verstärkt werden. Bei der Regie gibt es ebenfalls Änderungen: Künftig verantwortet pro Folge nur noch ein Regisseur die gesamte Produktion.

"Rote Rosen" wird seit 2006 produziert und gilt als fester Bestandteil des ARD-Nachmittagsprogramms. Trotz ihrer jahrelangen Beliebtheit stand die Zukunft der Serie wegen Kostensenkungen lange auf der Kippe. Die Verlängerung bis 2027 bringt neues Selbstbewusstsein: "Ich würde die Investitionen nicht tätigen, wenn ich fest davon ausgehen würde, dass nach zwei Jahren endgültig Schluss ist", so der Geschäftsführer optimistisch. Für die treuen Fans der Serie dürften die neuen Maßnahmen spannende Wendungen und einen modernen Look bedeuten, ohne den vertrauten Charme der "Roten Rosen" zu verlieren.

ARD/Nicole Manthey Jelena Mitschke und Jerry Kwarteng in "Rote Rosen"

ARD / Thorsten Jander "Rote-Rosen"-Cast, u.a. Mehmet Daloglu, Sebastian Deyle, Diana Staehly und Jan Stapelfeldt

