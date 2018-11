Ab 10. Dezember wird Lena Meckel (25) als Leonie Pollmann in der ARD-Erfolgsserie Rote Rosen zu sehen sein. Erst kürzlich gab der Sender bekannt, dass sich die Fans auf ein weiteres Kapitel der Erfolgsserie freuen dürfen. Bereits im September starteten in Lüneburg die Dreharbeiten der 16. Staffel. In den 200 Folgen wird sich alles um das Gefühlsleben von Hilli Pollmann, die von Gerit Kling (53) verkörpert wird, drehen. Als Tochter der Hauptfigur wird Lena Meckels Serienrolle Leonie auch einen wichtigen Part übernehmen.

Gegenüber Bild spricht die Münchenerin über die neuen Erfahrungen, die sie im Rahmen der Dreharbeiten schon gesammelt hat: "Ich bin an fünf Tagen in der Woche manchmal von sieben bis nach 19 Uhr am Set, lerne danach noch 30 Seiten Text. Man muss einfach funktionieren“, gibt die hübsche Schauspielerin zu, dass sie das Pensum am Anfang etwas unterschätzt hat. Auch, wenn sie unter der Woche oft erschöpft Heim kommt, verbringt die Beauty viel Zeit in Hamburg: "Ich mag St. Pauli. Hamburg lebt Tag und Nacht. Eine gute Mischung aus Berlin und München", verrät die Darstellerin.

Die 25-Jährige durfte bereits vor ihrer Hauptrolle bei "Rote Rosen" Schauspielluft schnuppern. Ihr Debüt gab sie als Kinderdarstellerin im Kinohit "Wilde Kerle 3". Auch für die TV-Produktionen "Rosamunde Pilcher" und "Kreuzfahrt ins Glück" stand Lena schon vor der Kamera.

ARD/Nicole Manthey Anja Franke und Lena Meckel am Set von "Rote Rosen"

ARD/Nicole Manthey Julian Brodacz und Lena Meckel am Set von "Rote Rosen"

ZDF/Mirko Friebel Tina Ruland, Raul Richter, Lena Meckel und Max Felder am Set von "Kreuzfahrt ins Glück"

