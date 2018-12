Ist der neue Bachelor wirklich Single? Erst vor wenigen Tagen wurde öffentlich: Ex-Basketballprofi Andrej Mangold (31) verteilt ab Januar auf RTL die Rosen! Fotos aus seinem Sommerurlaub lassen allerdings Zweifel an seinem Beziehungsstatus aufkommen: Allem Anschein nach verbrachte der Womanizer kurz vor den Show-Dreharbeiten einen romantischen Kurz-Trip mit einer schönen Unbekannten in Griechenland! Promiflash geht Andrejs vermeintlichem Liebes-Schwindel auf den Grund.

Ein Pic auf Andrejs Instagram-Account zeigt: Anfang September sonnte sich der durchtrainierte Sonnyboy am Strand von Mykonos – nur wenige Tage, bevor es für ihn ans Bachelor-Set nach Mexiko ging. Dazu textete er: "Das Leben in vollen Zügen genießen." Offensichtlich genoss er es nicht allein: Zur selben Zeit hielt sich dort auch eine attraktive Brünette auf, genau das Beuteschema des amtierenden Rosenkavaliers. Im Übrigen postete sie den gleichen Bildausschnitt des malerischen Küstenstreifens! Zufall? Wohl eher nicht! Die beiden folgen sich auch gegenseitig auf der Fotoplattform.

Viel erfährt man über Andrejs vermeintlichen Urlaubsflirt aber nicht. Auf ihrem Profil gibt die geheimnisvolle Dame weder ihren Namen noch ihren Wohnort an und schon gar nicht, ob sie aktuell in einer festen Beziehung steckt. Was glaubt ihr: Könnte zwischen den beiden wirklich etwas gegangen sein? Stimmt ab!

Instagram / dregold Andrej Mangold auf Mykonos im September 2018

MG RTL D / Arya Shirazi "Der Bachelor" Andrej Mangold

MG RTL D / Arya Shirazi Andrej Mangold, "Der Bachelor" 2019

