Nach Comeback: Andrej Mangold und Anni wagen hier Neustart

Andrej Mangold (38) und Annika Jung wagen einen Neuanfang – und das nicht nur in ihrer Beziehung, sondern auch in einer neuen Stadt. Wie das Paar in seinem Podcast "No Mercy – Keine Gnade" verrät, steht ein Umzug bevor. "Wir ziehen nach München, nach Bayern", plaudert der einstige Bachelor aus. Für die beiden ist das der nächste Schritt in ihrer "neuen" Beziehung, wie Andrej es beschreibt. Nach ihrer vorübergehenden Trennung sei dieser Ortswechsel für sie eine willkommene Gelegenheit, innerlich und äußerlich aufzuräumen und ein neues Kapitel aufzuschlagen. Ende des Monats sollen die Kisten gepackt sein, denn dann wechseln sie ihren Lebensmittelpunkt von Köln in die bayerische Landeshauptstadt.

Annika scheint besonders von der neuen Lebenssituation begeistert zu sein, da sie bereits zuvor in München gelebt hat. Für die beiden symbolisiert der Ortswechsel einen klaren Cut mit der Vergangenheit und einen frischen Beginn. Laut Andrej haben sie vieles aus ihrem alten Hausstand zurückgelassen, um sich bei dem Umzug von Altlasten zu trennen. Die Entschlossenheit, gleichzeitig einen persönlichen wie emotionalen Neuanfang zu schaffen, spiegelt sich auch in ihrer offenen Kommunikation wider, denn das Paar lässt Fans über seinen Podcast an seiner Reise teilhaben.

Die Trennung im vergangenen Februar hatte die beiden auf eine harte Probe gestellt. Annika sprach in der ersten Podcast-Folge von einem emotionalen Verrat innerhalb der Beziehung, der allerdings rein auf geistiger und emotionaler Ebene stattgefunden habe. Nun, einige Monate nach der Trennung, scheint das Paar über die schwierige Zeit hinweggekommen zu sein. Denn der 38-Jährige gab seiner Partnerin eine zweite Chance. "So kam es dazu, dass du dich entschieden hast, dem Ganzen noch mal eine Chance zu geben, beziehungsweise dir erst mal Zeit zu nehmen – wofür ich dir unendlich dankbar bin", erklärte die Influencerin.

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung im April 2023

Instagram / dregold Annika Jung und Andrej Mangold im November 2022

