Upload der ersten Podcastfolge: Annika Jung ging es schlecht

Annika Jung und Andrej Mangold (38), der 2019 als Der Bachelor Rosen verteilte, haben mit ihrem neuesten Projekt einen emotionalen Start hingelegt. In der ersten Folge ihres Podcasts "No Mercy – Keine Gnade" widmete sich das Paar vor allem den turbulenten Ereignissen ihrer Beziehung und räumte dabei mit Gerüchten über eine angebliche Affäre von Annika auf. Der Upload dieser persönlichen Episode ging besonders der Social-Media-Bekanntheit an die Nieren. Annika erklärte, dass sie unmittelbar nach der Veröffentlichung ihre typischen Bauchschmerzen bekam, während sie und Andrej in ihrer Wohnung saßen. Der ehemalige Sportler beschrieb sie daraufhin als einen sehr emotionalen Menschen, dem Stress und Unsicherheiten häufig "buchstäblich auf den Magen schlagen".

Auch nach der ersten Folge scheint der Podcast keine Schonung in der Themenauswahl zu kennen. Mit Blick auf die emotionalen Hürden bei ihrer Premiere berichtete Annika in der zweiten Folge davon, wie heftig der Moment für sie war. Das ehrliche und offene Gespräch der beiden über die Zeit ihrer Trennung Mitte Februar und die Missverständnisse, die öffentlich diskutiert wurden, zeigt, wie nah beide an ihren Gefühlen sind. "Du hast gesagt: 'Sie ist jetzt online', und in dem Moment hat mein Körper direkt reagiert", schildert Annika. Nach drei Jahren Beziehung brach der Ex-Bachelor zunächst mit der Influencerin. Angeblich hätten ihm seine Freunde Beweismaterial und Augenzeugenberichte gezeigt, die Annikas Fehltritt bewiesen hätten, wie er gegenüber Bild schilderte. Für die Fans ist der Podcast nun also ein ganz persönlicher Einblick in die komplexe Beziehung der beiden.

Dass Annika und der ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmer von 2021 so offen über ihre Beziehung und deren Herausforderungen sprechen, dürfte auch mit den Entwicklungen in den vergangenen Monaten zusammenhängen. Nach einer Trennung im Februar 2025 gab Andrej Annika eine zweite Chance, wofür sie ihm im Podcast spürbar gerührt dankte. Vor allem Andrejs monatelange Abwesenheit wegen einer TV-Show sei ausschlaggebend gewesen, dass Annika eine Verbindung auf einer "anderen Ebene" aufbauen konnte. Mit ihrer aktuellen Offenheit und dem Engagement, gemeinsam an ihrer Beziehung zu arbeiten, beweisen die beiden, dass selbst schwierige Zeiten in einer Partnerschaft gemeistert werden können.

Collage: Action Press Andrej Mangold und Annika Jung, Collage

Getty Images Andrej Mangold und Annika Jung, Februar 2024

