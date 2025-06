Nach Sommerhaus: Für Andrej Mangold brach "härteste Zeit" an

Andrej Mangold (38) hat in einem Podcast über eine besonders düstere Phase seines Lebens gesprochen – die Zeit nach seiner Teilnahme an der Realityshow Das Sommerhaus der Stars. Denn während und nach dem Dreh stand der Ex-Bachelor schweren Mobbingvorwürfen gegenüber. Der Basketballspieler berichtet in seinem Podcast "No Mercy – Keine Gnade", dass er nach der Ausstrahlung mit einem massiven Shitstorm und sogar Morddrohungen konfrontiert worden sei. "Ich bin da wirklich durch eine der härtesten Zeiten meines Lebens gegangen. Es gab nach der Ausstrahlung ja einen riesigen Shitstorm inklusive Morddrohungen. Eine Zeit, die immer noch tief in mir verankert ist und aus der ich auf jeden Fall ein hartes Trauma mitgezogen habe", schildert Andrej. Inmitten dieses Sturms habe ihm seine heutige Partnerin Annika Jung beigestanden.

Während der Aufnahme erklärt Andrej weiter, dass er sich damals komplett zurückgezogen und isoliert habe. Er sei nach Mallorca geflüchtet, habe sein Handy ausgeschaltet und dringend Zeit benötigt, um die Ereignisse zu verarbeiten. "Teilweise habe ich bis zu 18 Stunden geschlafen und konnte mit der Situation überhaupt nicht umgehen", gab er zu. Annika sei damals eine wichtige Stütze für ihn gewesen, die ihn aus dem emotionalen Tief holte. Ihre Unterstützung half ihm, wieder nach vorne zu schauen, obwohl sich die beiden damals frisch in ihrer Kennenlernphase befanden.

Annika und Andrej verbindet heute eine tiefgehende Beziehung, die kürzlich sogar eine zweite Chance bekam. Nach einer vorübergehenden Trennung konnten sie zueinander zurückfinden. "So kam es dazu, dass du dich entschieden hast, dem Ganzen noch mal eine Chance zu geben, beziehungsweise dir erst mal Zeit zu nehmen – wofür ich dir unendlich dankbar bin", erklärte die Influencerin in der ersten Folge des Podcasts. Seit ihrem temporären Beziehungs-Aus habe sich auch einiges verändert, wie Annika berichtete: "Ich finde, wir reden seitdem viel offener miteinander als früher und ich habe das Gefühl, unsere Beziehung zueinander ist auch schon noch mal auf einem anderen Level angekommen."

Instagram / dregold Andrej Mangold, 2024

Instagram / anniju__ Andrej Mangold und Annika Jung im Juni 2025

Instagram / anniju__ Andrej Mangold und Annika Jung an Silvester