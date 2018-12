Am 2. Januar hat das Warten ein Ende, denn dann startet die neunte Staffel von Der Bachelor. Dieses Mal will Andrej Mangold (31) die große Liebe finden und reist dafür nach Mexiko. Der ehemalige Basketballer wünscht sich eine natürliche Frau an seiner Seite; da sollte doch unter den insgesamt 20 Kandidatinnen auf jeden Fall eine dabei sein. Doch auf welchen optischen Typ steht der Hannoveraner?

Im Interview mit RTL erzählte der 31-Jährige von seinen Vorlieben: "Mein Typ Frau ist eigentlich dunkelhaarig. Und auch vom dunkleren Hauttyp. Und die Augen. Ich stehe eigentlich auf den dunklen Typ Frau." Seine zukünftige Freundin sollte liebevoll sein und ihm Wärme geben. Andrej möchte sich bei seiner Partnerin wohlfühlen und mit ihr lachen können.

Auf zwei wichtige Details wird der Unternehmer beim ersten Treffen mit den Ladys besonders achten: Ein tolles Lächeln und schöne Augen sind Andrej sehr wichtig. Schaltet ihr ein, wenn die dornigen Rosen wieder verteilt werden? Stimmt ab!

Alle Episoden zu "Der Bachelor" im Special bei TVNOW.

MG RTL D Luisa Haimann, Bachelor-Kandidatin

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Andrej Mangold, "Der Bachelor" 2019

Anzeige

MG RTL D Cecilia Asoro, Bachelor-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de