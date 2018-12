Tanja Wenzel (40) ist zurück! Die Schauspielerin war bereits in mehreren deutschen Serien zu sehen. Auf ihrer Liste stehen unter anderem GZSZ, Verbotene Liebe und Anna und die Liebe. Vor zwei Jahren legte sie allerdings eine Pause von der Schauspielerei ein: Tanja ist damals zum ersten Mal Mutter geworden. Nun meldet sich die 40-Jährige mit einer neuen Rolle zurück. Ab Ende Dezember wird sie in der Sat.1-Soap Alles oder Nichts an der Seite von Raphael Vogt (42) zu sehen sein!

Die Seriendarstellerin wird jedoch keinen völlig neuen Charakter verkörpern: Laut einer Pressemitteilung des Senders wird sie in die Rolle von Melissa Brock schlüpfen, die bisher von ihrer Kollegin Sarah Maria Besgen gespielt wurde. Der Grund für die Neubesetzung: Die 39-Jährige wolle das Format aus privaten Gründen verlassen, wie es weiter heißt. Ersetzt wird sie daher von Tanja, die sich sehr auf ihre neue Aufgabe freut. "In unserer Gesellschaft wird die Schere zwischen arm und reich immer größer. 'Alles oder Nichts' erzählt tolle Geschichten innerhalb dieses Spannungsfeldes", so die gebürtige Berlinerin .

Tatsächlich könne es Tanja nach ihrer Pause kaum noch erwarten, wieder vor der Kamera zu stehen – ihre Auszeit bereue sie aber nicht: "Ich bin seit zwei Jahren Mutter und es war eine ganz bewusste Entscheidung, weniger zu drehen, um mich ganz auf diese neuen wunderbaren Erfahrungen einlassen zu können." Freut ihr euch auf Tanja in "Alles oder Nichts"? Stimmt ab!

Getty Images Tanja Wenzel, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sarah Maria Besgen in Berlin, November 2018

Anzeige

SAT.1 / André Kowalski Taynara Wolf, Raphael Vogt, Anna Mennicken und Franziska Breite bei "Alles oder Nichts"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de