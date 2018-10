Als Model wurde Taynara Joy (22) bekannt – jetzt startet sie auch als Schauspielerin durch! Obwohl sie sich im Finale von Germany's next Topmodel gegen Show-Gewinnerin Kim Hnizdo (22) geschlagen geben und sich mit dem fünften Platz begnügen musste, könnte es momentan in puncto Karriere kaum besser für die Beauty laufen. Denn Taynara ergatterte eine Rolle in der neuen Daily "Alles oder Nichts" (montags bis freitags, 18.30 Uhr, Sat.1) – ob sie dieser Herausforderung gewachsen ist? Im Gespräch mit Promiflash stand das Model zu diesem Thema Rede und Antwort!

Die 22-Jährige verkörpert in der Soap die Influencerin Chelsey B – ein von sich überzeugtes It-Girl, mit dem Taynara eigentlich nicht wirklich etwas gemeinsam hat: "Ich finde Ines, ehrlich gesagt, total unsympathisch. Sie ist so der Typ, der von oben herabschaut und denkt: Ich bin die Beste. Sie kümmert sich nur ums Styling und Make-up, sie ist also total der oberflächliche Typ. Aber es macht sehr viel Spaß, das zu spielen", plauderte sie im Promiflash-Interview aus.

Auch wenn die frisch gebackene Schauspielerin auch privat viel in Social Media-Netzwerken unterwegs ist – ganz so ernst wie ihr Serien-Ich nimmt sie Instagram und Co. aber nicht: "Für mich steht momentan das Schauspiel an erster Stelle. Wenn man mich fragt, bezeichne ich mich selbst nicht als Influencerin."

SAT.1 / André Kowalski Taynara Wolf, Raphael Vogt, Anna Mennicken und Franziska Breite bei "Alles oder Nichts"

Anzeige

Getty Images Taynara Joy, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / taynarajoy.silvawolf Taynara Wolf, bekannt durch GNTM

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de