Sind das wirklich die finalen Teilnehmer für das Dschungelcamp 2019? Anfang Januar geht es mit dem Trash-TV-Highlight "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" für zwölf Promis endlich wieder in den australischen Busch. Seit Wochen wird schon heftig spekuliert, welche Stars es in wenigen Wochen mit Kakerlaken, Känguruhoden und Co. aufnehmen werden. Jetzt soll die endgültige Besetzung feststehen!

Dass Erotiksternchen Sibylle Rauch, Germany's next Topmodel-Heulsuse Gisele Oppermann, Goodbye Deutschland-Star Chris Töpperwien, "Alf"-Synchronstimme Tommi Piper (77) und das Ex-Bachelor in Paradise-Traumpaar Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki (30) ins Camp einziehen sollen, steht angeblich schon seit Wochen fest. Nun kamen aber auch noch einige Namen dazu. Laut Bild stellen sich auch Sex-Podcasterin Leila Lowfire, GZSZ-Star Felix van Deventer (22), die siebenfache Weltmeisterin im Bobfahren Sandra Kiriasis und Schauspielerin Doreen Dietel (44) der Dschungel-Herausforderung.

Ex-Bundesminister Günther Krause muss wohl in Deutschland bleiben. Er ist offenbar durch den obligatorischen Gesundheits-Check gefallen. Stattdessen soll Schlagersänger Peter Orloff seinen Platz einnehmen. Auch die Teilnahme von Adam sucht Eva - Promis im Paradies-Star Bastian Yotta (42) ist noch ungewiss, seit er in der vergangenen Woche festgenommen wurde. Aber auch für ihn steht angeblich bereits ein Ersatzmann in den Startlöchern: Love Island-Hottie Tobias Wegener.

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Evelyn Burdecki bei der Berlin Fashion Week 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Domenico De Cicco bei "Bachelor in Paradise"

Getty Images Doreen Dietel, Schauspielerin

Peter Clay/face to face Tommi Piper

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien, deutscher Self-Made-Millionär

ActionPress Sibylle Rauch, Model

Mathis Wienand/Getty Images Gisele Oppermann

Public Address/ActionPress Sandra Kiriasis, Bobpilotin

Cinamon Red/WENN.com Felix van Deventer, GZSZ-Star

ActionPress/Ukas,Michael Model Leila Lowfire bei der "Place to B Party" in Berlin

ActionPress Peter Orloff, Sänger

Instagram / Yotta_life Bastian Yotta, Reality-TV-Star



