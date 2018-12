Große Trauer in der Sportwelt! Zu seinen College-Zeiten war Eric Anderson (✝48) einer der herausragendsten Basketballspieler der Indiana University. Zwei Saisons stand er außerdem für die New York Knicks auf dem Platz. Nach Stopps in Italien und der Türkei beendete der Sportler 1998 seine Karriere. Im selben Jahr heiratete er Tracy Anderson (43), die Fitnesstrainerin, der die Hollywoodstars vertrauen. Am vergangenen Sonntag starb Eric im Alter von 48 Jahren.

Wie Indianapolis Star berichtet, habe seine Schwester einige Tage nichts von dem Ex-Basketballstar gehört. Weil ihr das ungewöhnlich vorgekommen sei, habe sie die Polizei verständigt. Diese fand Eric am Sonntag leblos in seiner Wohnung auf. Die Ergebnisse der vorläufigen Autopsie weisen auf eine natürliche Todesursache im Zusammenhang mit einer Herzerkrankung hin. Außerdem habe der Sportler an einer Lungenentzündung gelitten.

Eric Anderson und Tracy hatten sich 2008 scheiden lassen. Trotzdem traf der Verlust die Fitness-Expertin schwer: Eric war ein wahrer Freund für Tracy, ein liebender und unglaublich hingebungsvoller Vater für ihren gemeinsamen Sohn Sam", heißt es in einem offiziellen Statement.

Getty Images Eric Anderson und Christian Laettner im April 1992

Getty Images Eric Anderson bei einem Basketballspiel in Minneapolis

Getty Images Tracy Anderson mit ihrem Sohn Sam



