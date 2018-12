Die Kabarett-Aufführung des Weihnachtsklassikers "Tatsächlich... Liebe" startete bereits erfolgreich. Die Inszenierung ist ein multimediales Spektakel mit Videopräsentationen und einem 15-köpfigen Orchester. In dem Stück, das zwischen dem 4. und 31. Dezember 2018 im kalifornischen Wallis Annenberg Center for Performing Arts aufgeführt wird, ist auch Rumer Willis (30) zu sehen. Nun plauderte die Schauspielerin über die Herausforderungen ihrer Doppelrolle in dem Stück.

Rumer verriet in einem Interview mit E! Daily Pop, dass sie in dem geplanten Theaterstück nicht nur Keira Knightleys (33) Rolle der Juliet übernimmt, sondern gleichzeitig auch noch Heike Makatschs (47) Figur der Mia spielt. "Ich wünschte fast, wir könnten eine Reality-Show daraus machen, was hinter der Bühne abläuft, weil ich buchstäblich wie eine Verrückte hin und her renne, um meine Perücke und mein Kostüm zu wechseln. Aber es macht so viel Spaß", erklärte die 30-Jährige im Gespräch.

Die jährlich in Los Angeles aufgeführte Theaterreihe "For the Record" ist bekannt für ihre musikalischen Mash-ups aus Kino-Klassikern. Am 1. November 2018 wurde gegenüber dem Hollywood Reporter der Cast für das diesjährige Stück bekannt gegeben.

Everett Collection, Inc. / Actionpress Andrew Lincoln und Keira Knightley im Film "Tatsächlich ... Liebe" aus dem Jahr 2003

ActionPress / Everett Collection Plakat von "Tatsächlich... Liebe"

FayesVision/WENN.com Rumer Willis im April 2018

