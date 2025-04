Enge Bindung: Rumer Willis schläft bis heute bei Mama Demi

Rumer Willis (36), die älteste Tochter von Demi Moore (62) und Bruce Willis (70), hat kürzlich im Podcast "What in the Winkler?!" tiefe Einblicke in das enge Familienleben der berühmten Schauspielerfamilie gegeben. Rumer erzählte im Gespräch mit Zoe Winkler, dass sie auch heute noch regelmäßig im Bett ihrer Mutter schläft und erklärte, dass sie daran nichts Ungewöhnliches finde. Ebenso sei es für sie eine Selbstverständlichkeit, nach wie vor gemeinsam mit ihren Schwestern Scout (33) und Tallulah (31) zu baden. "Das ist einfach die Art von Haus, in dem ich aufgewachsen bin", sagte Rumer. Ihre eigenen Erziehungsmethoden lehnt sie ebenfalls an diese Familienverbundenheit an: Seit der Geburt ihrer Tochter Louetta (1) im April 2023 hat sie keine Nacht von ihr getrennt verbracht.

Rumer sprach offen über die familiären Rituale, die sie seit ihrer Kindheit geprägt haben. Diese enge Bindung sei für sie völlig normal, auch wenn Außenstehende sie oft als ungewöhnlich ansehen mögen. Zu den Erziehungsstilen sagte sie: "Ich stelle mir das immer so vor, dass man ein Gorillababy oder einen Hund, wenn er zwei Wochen oder drei Monate alt ist, in ein anderes Zimmer als seine Mutter stecken würde. Jeder würde einen ansehen, als ob man verrückt wäre." Sie kritisierte, dass andere behaupten würden, ein Kind könnte die Nacht alleine gut überstehen und sich selbst beruhigen. Rumer unterstrich, dass sie ihr Familienmodell sehr schätze und es auch beim Co-Parenting mit ihrem Ex-Partner anwende. Trotz der Trennung im vergangenen Jahr seien sie und Derek enge Freunde geblieben, was ihrer gemeinsamen Tochter guttue.

Die besondere Familienkonstellation, die Rumer beschreibt, verdankt sie vor allem ihren eigenen Eltern. Demi und Bruce, die sich im Jahr 2000 nach 13 Ehejahren getrennt hatten, hatten stets großen Wert darauf gelegt, ihre Kinder in einem harmonischen Umfeld zu erziehen. Feiertage und Geburtstage wurden gemeinsam verbracht, und die verbunden gebliebene Patchworkfamilie zeigt sich bis heute eng. Rumer schwärmt immer wieder davon, wie sehr diese Erfahrung sie geprägt habe: "Ich musste nie zwischen meinen Eltern wählen."

Instagram / rumerwillis Tallulah, Rumer und Scout Willis mit Demi Moore und ihrer Familie

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta

