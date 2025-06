Demenz-Diagnose: Rumer Willis teilt bewegenden Vatertagspost

Der diesjährige Vatertag war für Rumer Willis (36) kein leichter: Die fortschreitende Demenzerkrankung von Papa Bruce Willis (70) bringt von Zeit zu Zeit mehr Herausforderungen mit sich – zu erleben, dass der Filmstar heute mit so vielem zu kämpfen hat, stimmt die Schauspielerin traurig. "Heute ist es schwer, ich fühle einen tiefen Schmerz in meiner Brust, mit dir zu reden und dir alles zu sagen, was ich tue und was in meinem Leben los ist. Um dich zu umarmen und dich nach dem Leben zu fragen und deinen Geschichten und Kämpfen und Erfolgen. Ich wünschte, ich hätte dir mehr Fragen gestellt, als du mir noch alles erzählen konntest", beginnt Rumer einen emotionalen Beitrag auf Instagram.

Doch statt die Traurigkeit überhandnehmen zu lassen, möchte die 36-Jährige dankbar sein. "Aber ich weiß, du würdest nicht wollen, dass ich heute traurig bin, also versuche ich, einfach dankbar zu sein, mich daran zu erinnern, wie glücklich ich bin, dass du mein Vater bist und dass du immer noch bei mir bist und ich dich immer noch halten und umarmen und deine Wange küssen und deinen Kopf streicheln kann, ich kann dir Geschichten erzählen", fährt sie fort. Ebenso dankbar ist sie, sehen zu können, wie Bruce strahlt, wenn er seine Enkelin, Rumers Tochter Louetta, sieht. Abschließend erklärt sie Bruce, wie sehr sie ihn liebt, und teilt zudem eine Reihe an Fotos, die unter anderem festhalten, wie sie als kleines Mädchen auf dem Arm ihres Papas sitzt und wie der "Stirb langsam"-Star mit seiner Enkelin spielt.

Die Diagnose, dass Bruce an frontotemporaler Demenz leidet, war für die Familie Willis ein schwerer Schlag. Die Krankheit, die Verhalten, Sprache und Persönlichkeit beeinflusst, wurde im Jahr 2023 öffentlich bekannt gemacht, nachdem zunächst eine Aphasie diagnostiziert worden war. Trotz aller Herausforderungen zeigt sich die Familie als Einheit: Unterstützung erfährt er in dieser schweren Zeit von seinen Töchtern, seiner Ehefrau Emma Heming (46) und zudem von seiner Ex-Frau Demi Moore (62). Emma teilte an diesem Vatertag ebenfalls einen bewegenden Beitrag, in dem sie den Mut und die Stärke aller betroffenen Väter und Familien würdigte.

Instagram / rumerwillis Bruce Willis mit seiner Tochter Rumer

Instagram / rumerwillis Bruce Willis mit Tochter Rumer und Enkelin Louetta

