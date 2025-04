Bruce Willis' Frau Emma teilt Filmclip von ihm als Osterhase

Emma Heming (46) hat die Fans ihres Ehemanns Bruce Willis (70) mit einem herzlichen Ostergruß bedacht. In seiner Story auf Instagram teilte das ehemalige Model einen kurzen Ausschnitt aus dem Film "North" von 1994, in dem Bruce als flauschiger, pinker Osterhase zu sehen ist. In der Szene spricht er, verkleidet mit langen Hasenohren und einer Karotte, mit dem jungen Hauptcharakter North und sorgt mit seiner charmant-augenzwinkernden Art für einen denkwürdigen Moment. Anlass für den Post war nicht nur das Osterfest, sondern auch ein weiterer, liebevoller Tribut von Emma an ihren Mann, der sich wegen seiner Erkrankung aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat.

Die Geste ist ein weiteres Beispiel für Emma, ihre Plattform dafür zu nutzen, um an Bruce’ Karriere zu erinnern und gleichzeitig auf ihre gemeinsame schwierige Reise aufmerksam zu machen. Sie veröffentlichte kürzlich Details zu ihrem Buch "The Unexpected Journey", das von ihrem Leben als Pflegende handelt, nachdem bei Bruce zunächst Aphasie und später frontotemporale Demenz diagnostiziert worden war. In ihrer Ankündigung beschrieb Emma die Herausforderung, sich in einer neuen, ungewollten Realität zurechtzufinden und hofft, mit ihrem Werk anderen betroffenen Familien Mut machen zu können.

Die Familie Willis ist bekannt für ihren engen Zusammenhalt, gerade in schweren Zeiten. Bruce und Emma sind seit 2009 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder: die 13-jährige Mabel und die zehnjährige Evelyn. Auch die drei erwachsenen Töchter des Filmstars aus seiner Ehe mit Demi Moore (62) – Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (31) – stehen fest hinter ihrem Vater und seiner Frau. Die Patchwork-Familie begegnet schweren Zeiten mit großer Liebe und Zuversicht. Emma und Demi, die sich über die Jahre gut miteinander arrangiert haben, betonten in Interviews und sozialen Medien immer wieder, wie wichtig ein stabiles Netz aus Angehörigen für Bruce sei.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmahemingwillis Ex-Model Emma Heming und Schauspieler Bruce Willis

Anzeige Anzeige

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming mit ihren Töchtern Evelyn und Mabel

Anzeige Anzeige