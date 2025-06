Tallulah Willis teilt rührende Fotos mit ihrem Papa Bruce

Tallulah Willis (31) hat das vergangene Wochenende genutzt, um wertvolle Zeit mit ihrem Vater Bruce Willis (70) zu verbringen. Über Instagram teilte sie mehrere Schnappschüsse, die die beiden zu Besuch im Haus ihrer Großmutter zeigen. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Justin Acee genoss die jüngste Tochter von Bruce und Demi Moore (62) den Tag. "Sonntags-Spaß bei Grams! Dankbar", schrieb Tallulah zu den Bildern. Auf einem der Fotos saßen sie und Bruce auf dem Boden, lachten sich an und hielten sich liebevoll an den Händen. Ein weiteres Bild zeigt eine innige Umarmung, während im Hintergrund ihre Großmutter und weitere Familienmitglieder am Esstisch plaudern.

Auch Justin verbrachte Zeit mit Bruce und posierte für ein Foto, auf dem er seinen Arm um seinen baldigen Schwiegervater legt. Nachdem die Familie im Jahr 2022 öffentlich gemacht hatte, dass Bruce an Aphasie, einer Sprachstörung, erkrankt ist und 2023 die Diagnose frontotemporale Demenz hinzukam, scheinen Momente wie diese für die Kinder und ihre Angehörigen umso kostbarer zu sein. Neben Tallulah hat der Schauspieler zwei weitere Töchter mit Demi Moore, Rumer (36) und Scout (33), sowie zwei jüngere Kinder, Mabel Ray (13) und Evelyn Penn (11), mit seiner aktuellen Ehefrau Emma Heming (47).

Die Familie Willis geht offen mit Bruces Erkrankung um und seine Töchter teilen immer wieder kleine private Einblicke mit ihrem Vater. Zuletzt postete Rumer mehrere Bilder zum amerikanischen Vatertag. Solche Momentaufnahmen unterstreichen die tiefe Bindung der Familie, die auch heute noch für viele Fans besonders berührend ist. Auch zeigen sich viele begeistert von der gut funktionierenden Patchwork-Familie.

Instagram / buuski Bruce Willis und Tallulah Willis umarmen sich

Instagram / buuski Bruce Willis und Tallulah Willis halten Händchen

Instagram / buuski Justin Acee und Bruce Willis