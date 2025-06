Trotz Demenz: Bruce Willis hat innige Beziehung zu Enkelin

Rumer Willis (36) hat in einem Interview mit dem Magazin People Einblicke in das besondere Verhältnis ihres Vaters Bruce Willis (70) zu seiner Enkeltochter Louetta (2) gegeben. Das kleine Mädchen, das Rumer mit ihrem früheren Partner Derek Richard Thomas hat, ist ein echter Lichtblick für die Familie. Besonders Bruce, der seit 2023 offen mit seiner Diagnose frontotemporale Demenz lebt, zeigt sich begeistert von seiner Enkelin. "Sein Gesicht leuchtet förmlich auf, wenn wir ihn besuchen, und er ist so liebevoll zu ihr", verriet die Schauspielerin.

Nicht nur Großvater Bruce freut sich über die Zeit mit Louetta, auch Demi Moore (62), Rumers Mutter, blüht in ihrer Rolle als Großmutter sichtlich auf. Über Videoanrufe zaubere Louetta ihrer Oma immer ein Lächeln ins Gesicht, wie Rumer erklärte. "Meine Mutter kann so unglaublich gut mit Babys umgehen. Das war schon immer so, und deshalb ist es so schön, sie zusammen zu sehen", schwärmte sie weiter. Die gesamte Familie, zu der auch Bruce’ Ehefrau Emma Heming Willis (46) und ihre beiden Töchter gehören, trifft sich laut ihr regelmäßig zu gemeinsamen Feiern und unterstützt Bruce in seiner gesundheitlich schwierigen Zeit.

Vor wenigen Tagen sprach seine Frau in einem Interview mit People ganz offen über die schwierige Anfangszeit nach der Diagnose ihres Mannes. Sie berichtete, dass sie und die Familie zunächst völlig orientierungslos waren. "Wir bekamen eine Diagnose und wurden ohne Hoffnung, ohne Beratung und ohne irgendetwas weggeschickt", erinnerte sich das Model. In den ersten Tagen fühlte sie sich "verloren, isoliert und verängstigt", während sie gleichzeitig für Bruce und die beiden gemeinsamen Töchter da sein musste. In dieser schwierigen Phase suchte Emma ihren eigenen Weg und vertiefte sich in das Thema Demenz, um ihrer Familie besser helfen zu können.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und Lou im August 2024

Getty Images Bruce Willis und seine Frau Emma Heming Willis, Oktober 2019

