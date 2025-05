Louetta Willis (2) begleitet ihre Mama Rumer ans Filmset

Rumer Willis (36), Schauspielerin und Tochter von Bruce Willis (70) und Demi Moore (62), führt ihre zweijährige Tochter Louetta Isley Thomas Willis (2) in die Welt des Films ein. Während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film, einem Bürgerkriegsdrama mit dem Titel "Trail of Vengeance", war Louetta regelmäßig am Set dabei. Rumer, die selbst als Kind viele Stunden hinter den Kulissen verbrachte, sieht darin eine besondere Tradition: "Ich hatte gefaktes Blut im Gesicht, und sie kam einfach auf mich zu und sagte: 'Hi, Mommy.' Es hat sie gar nicht schockiert. Da wusste ich: Sie ist eine echte Willis!" erklärte sie lachend gegenüber People.

Im Film spielt Rumer eine schwangere Witwe, die den Mord an ihrem Ehemann rächen will. Ihre eigene Situation als frischgebackene Single-Mama, nachdem sie sich 2024 von Louettas Vater getrennt hatte, brachte ihr die Rolle besonders nahe. "Sowohl auf der Leinwand als auch im echten Leben habe ich mich gefragt: 'Wie kriege ich das alles hin?'" Rumer betonte, dass die Erfahrung, diese starke Frau zu porträtieren, ihr half, ihre eigene Stärke zu entdecken. Mit Louetta als stetigem Begleiter schöpft die Schauspielerin außerdem Kreativität aus ihrer neuen Lebensphase. "Louetta hat mein Leben in einer Weise verändert, die ich niemals erwartet hätte", sagte sie.

Die Verbindung von Beruf und Familie ist für Rumer jedoch nichts Neues. Bereits als Kind erlebte sie selbst berühmte Filmsets hautnah und wurde inspiriert von den Geschichten, Menschen und Kulturen, denen sie begegnete. Sie hofft, dass auch Louetta von diesen Erfahrungen profitieren wird. Rumer erinnerte sich auch an ein Bild aus ihrer Kindheit, auf dem sie als kleines Mädchen ihrem mit Kunstblut verschmierten Vater am Set von "Stirb langsam" einen Kuss gibt. "Es hat mich auch nie verängstigt", erzählte sie. Diese Tradition, ihre Tochter in die außergewöhnliche Welt des Films einzubinden, betrachtet Rumer als eine Fortsetzung ihrer "verrückten Hollywood-Dynastie".

Getty Images Rumer Willis und Demi Moore im März 2023

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta

