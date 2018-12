UK-Love Island-Star Tyla Carr kann sich über Familienzuwachs freuen! Im vergangenen Juli hatte die Beauty die großen Neuigkeiten verkündet: Sie erwartet ihr allererstes Kind! Diese Nachricht kam für ihre Fans ziemlich überraschend, da sich Tyla bis zu diesem Zeitpunkt lange nicht mehr mit einem Mann an ihrer Seite präsentiert hatte. Wenige Monate später zeigte sie ihren Freund, den Kindsvater Scott, dann endlich zum ersten Mal im Netz. Jetzt sind Tyla und Scott Eltern geworden!

Das bestätigte Tylas Management nun offiziell. "Mutter und Kind sind beide wohlauf und Tyla ist unglaublich glücklich", verriet ein Vertrauter der TV-Schönheit gegenüber The Sun. Das Geschlecht sollen die frischgebackenen Eltern aber noch niemandem verraten haben. Auch Tyla selbst äußerte sich bisher noch nicht zu der Geburt ihres Sprosses – auf den Social-Media-Kanälen der Brünetten herrscht seit zwei Tagen Stille.

Vor der Geburt hatte Tyla mit einigen Komplikationen in der Schwangerschaft zu kämpfen, wie sie via Instagram berichtete: In ihrer Gebärmutter war viel zu wenig Fruchtwasser! Doch mit einigen Medikamenten konnten etwaige Gefahren für ihren Nachwuchs erfolgreich gebannt werden.

Instagram / tylarosie Tyla Carr mit ihrem Freund Scott

Instagram / tylarosie Tyla Carr, Reality-Star

John Phillips/John Phillips/Getty Images Tyla Carr, Reality-TV-Star in London 2017

