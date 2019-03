Diese traurigen News erschüttern gerade die Community von Love Island: Der ehemalige UK-Teilnehmer der Kuppelshow, Mike Thalassitis, ist tot. Das bestätigte sein Manager bereits gegenüber britischen Medien. Mit nur 26 Jahren war er leblos in der Nähe seiner Heimat gefunden worden. Seine Fans trauern um den ehemaligen Fußball-Star – und auch seine einstige "Love Island"-Freundin Tyla Carr ist total fassungslos.

Nur kurze Zeit, nachdem die Neuigkeit von Mikes Tod die Runde gemacht hatte, meldete die 26-Jährige sich auf Twitter zu Wort: "Ich kann den Anruf, den ich gerade bekommen habe, nicht fassen, Mike, du wurdest von der gesamten 'Love Island'-Familie geliebt. Wir werden dich so vermissen!" Sie wandte sich weiter an die Angehörigen des Toten und drückte ihnen ihr tiefes Mitgefühl aus. Mike und Tyla hatten 2017 gemeinsam an dem Flirtformat teilgenommen und die Sendung als Paar verlassen.

Neben Tyla äußerten sich zudem weitere ehemalige TV-Kollegen zu Mikes Ableben. Zu einem gemeinsamen Foto schrieb sein Bro Sam Gowland auf Instagram: "Ich bin sprachlos. Du warst nicht nur ein Freund in der Villa, sondern auch ein Kumpel fürs Leben. Ruhe in Frieden!" Auch ihre Co-Stars Gabby Allen und Marcel Somerville erklärten ihre tiefe Betroffenheit.

