Es ist eine wahrhaft freudige Nachricht für den ehemaligen Love Island-Star Tyla Carr. Vor Kurzem verriet die Brünette, dass sie ihr erstes Kind erwarte und bereits in der zwölften Schwangerschaftswoche sei. Die News überraschten viele Fans, weil Tyla in der Öffentlichkeit bislang immer ohne einen Mann an ihrer Seite gesichtet worden war. Wer ist also der mysteriöse Papa in spe?

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtete, ist der Name des Unbekannten weiterhin geheim. Ein paar Details gab die 25-Jährige trotzdem preis: Sie und ihr medienscheuer Liebling kennen sich bereits seit acht Jahren. Die Annäherungsversuche des Projektentwicklers blockte die Beauty früher allerdings ab. Erst nach ihrer Teilnahme an der Reality-Show im vergangenen Jahr habe sie nachgegeben. "Nach Love Island fragte er mich erneut nach einem Date und ich willigte ein", sagte Tyla.

Nach den Negativschlagzeilen um ihr Sex-Tape scheint Tyla mit Baby und neuer Beziehung ihre wilde Phase hinter sich lassen zu wollen. Das Paar plant für die kleine Familie auch ein gemeinsames Zuhause. "Ich bin sehr glücklich, wie die Dinge momentan laufen", betonte die Britin.

Supplied by WENN Tyla Carr

Supplied by WENN Tyla Carr, Reality-Star

Supplied by WENN Tyla Carr, Teilnehmerin bei "Love Island"

