Stoney Westmoreland soll eine 13-Jährige sexuell bedrängt und pikante Schnappschüsse von ihr gefordert haben. Der Schauspieler ist ein bekanntes TV-Gesicht: In der Disney-Produktion "Andi Mack" spielt er Großvater Henry Andrew "Ham" Mack und ist durch seine Rolle als Opa bei Fans und Kollegen der Sendung durchaus beliebt. Nun wurde Stoney von den Machern der Show entlassen. Der Grund: Der 48-Jährige soll eine Teenagerin im Netz sexuell belästigt haben.

Am Freitag wurde der Seriendarsteller in Salt Lake City, im US-Bundesstaat Utah, festgenommen. Wie Just Jared berichtet, gehe aus dem Polizeibericht hervor: Stoney habe einer Minderjährigen anzügliche Nachrichten im Internet geschrieben und sie gebeten, ihm Nacktfotos von sich zu schicken. Nun werde gegen ihn ermittelt. Der Disney-Konzern bezog bereits Stellung und handelte offenbar sofort: "Angesichts der Brisanz des Tatvorwurfs und unserer Verantwortung für das Wohlergehen von Minderjährigen haben wir ihn aus seiner Rolle entlassen", hieß es in einem Statement.

Ob der "War Dogs"-Darsteller jemals ans Set der Teenie-Reihe zurückkehren wird, ist fraglich. Vorerst sei ein Comeback jedoch ausgeschlossen: "Er wird nicht wieder an der Serie mitarbeiten, die nächste Woche mit der Produktion der dritten Staffel beginnt", teilten die Verantwortlichen weiter mit.

Getty Images Stoney Westmoreland und Joshua Rush, "Andi Mack"-Darsteller

Anzeige

Getty Images Stoney Westmoreland (r.) und seine "Andi Mack"-Kollegen bei einer Preisverleihung

Anzeige

Getty Images Stoney Westmoreland bei der Premiere von "Solo: A Star Wars Story"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de