Hingucker am Strand! Kelly Bensimon ist vor allem aus der Reality-Show “The Real Housewives of New York City” bekannt. 2009 verließ sie die Sendung und ist seitdem seltener vor der Kamera zu sehen. Jetzt posierte die Beauty wieder ganz bewusst vor einer Linse. Und bei diesem Fotoshooting im sonnigen Miami schlugen die Wellen hoch: In Bademode zeigte die 50-Jährige, dass jedes Alter sehr sexy sein kann!

In gleich zwei Beach-Looks präsentierte Kelly ihren schlanken, trainierten Körper: Im pfirsichfarbenen Einteiler läuft das Ex-Model auf den Aufnahmen durch das türkisfarbene Wasser und kniet in bester Heidi-Klum-Manier am Strand. Außerdem posiert die Zweifach-Mutter in einem weiteren Badeanzug auf einem Rettungsschwimmerturm. Das asymmetrische Teil in leuchtendem Kanariengelb und mit Raffung an der Seite strahlt mit Kelly um die Wette.

Das Hingucker-Shooting beweist, dass ihr Lebensmotto aufgeht. 2009 erklärte Kelly der News-Website Gawker, sie lebe jeden Tag, als sei es der letzte. "Genieße jeden einzelnen Moment, denn das Leben ist so kurz", empfahl sie außerdem.

Getty Images Kelly Bensimon beim Strand-Shooting in Miami im Dezember 2018

Getty Images Kelly Bensimon beim Shooting in Miami im Dezember 2018

