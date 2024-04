Nun natürlich: Cora Schumacher lässt ihre Lipfiller auflösen

Cora Schumacher (47) kehrt zurück zur Natürlichkeit! Die ehemalige Rennfahrerin hat sich ihre Lippen in der Vergangenheit immer wieder mit Hyaluron unterspritzen lassen, damit diese praller wirken. Nun macht sie das Ganze aber wieder rückgängig. "Alles auflösen mit Hyaluronidase", schreibt sie zu einem Instagram-Video, in dem sie erste Ergebnisse zeigt. Bei Hyaluronidase handelt es sich um ein Enzym, das dazu beiträgt, die Hyaluronsäure abzubauen.

Die diesjährige Dschungelcamp-Kandidatin ist der Meinung, nach der Behandlung der Oberlippe schon einen deutlichen Unterschied zu erkennen. "Ich bin echt mal gespannt. Ich finde, das sieht man schon voll krass, kann das sein? Fupps, sind die weg", staunt Cora. Doch das ist aktuell nicht mal ihre einzige optische Veränderung: Auch bei den Haaren setzt sie auf einen eher natürlichen Look, indem sie auf Extensions verzichtet.

Damit ist Cora nicht die erste Promi-Dame, die sich für einen solchen Eingriff entscheidet. In den vergangenen Monaten haben auch Realitystars wie Kim Virginia Hartung (28), Christina Dimitriou (32) und Evanthia Benetatou (32) eine derartige Prozedur hinter sich gebracht. Die einstige Temptation Island-Teilnehmerin und die ehemalige Bachelor-Finalistin wollen jedoch nicht dauerhaft auf Filler verzichten. Christina möchte in Zukunft auf eine andere Methode zur Lippenvergrößerung zurückgreifen. Eva erklärte hingegen in ihrer Instagram-Story kurz nach dem Auflösen des Hyalurons in ihren Lippen: "Ich lasse jetzt mein Näschen unterspritzen."

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im März 2023

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, TV-Bekanntheit

