Wie wurde roter Lippenstift zu Taylor Swifts Markenzeichen?

Taylor Swift (34) ist bekannt für ihre verführerisch roten Lippen. In der Frühstücksshow "Today With Hoda And Jenna" enthüllt die Visagistin Gucci Westman Anfang April, dass sie diejenige sei, die für den charakteristischen Make-up-Look der Sängerin verantwortlich ist: "Ich erinnere mich, dass ich ihr unbedingt rote Lippen verpassen wollte, weil ich sie noch nie zuvor mit roten Lippen gesehen hatte."

Passiert sei das bei dem Cover-Shooting für das Magazin Allure im April 2009. Taylors Mutter habe zu Westman gemeint, dass ihre Tochter eigentlich kein Rot trage. Die Visagistin habe jedoch nichtnachgegeben und erneut gefragt, ob sie es nicht einfach versuchen könne. "Sieh sie dir jetzt an", meint sie nun zu den Moderatorinnen. Denn inzwischen sind die roten Lippen schon seit 15 Jahren ein Teil von der Sängerin – auch abseits der Bühne. Erst Anfang des Jahres sah man die blonde Beauty mit rotem Lippenstift beim Super Bowl. Dort unterstützte sie ihren Freund Travis Kelce (34). Und auch bei ihrer gerade laufenden Eras Tour darf der Look nicht fehlen.

Wie schafft es die "Bad Blood"-Sängerin, dass ihr Lippenstift auch nach stundenlangen Auftritten noch hält? In einem Interview aus dem Jahr 2011 verriet Taylor einen Trick, den sie einmal von einer Visagistin gelernt habe. Nach dem Auftragen des Lippenstifts tupfe sie ihn mit einem Taschentuch ab. Danach mache sie Puder auf das Taschentuch, drücke es auf ihre Lippen und trage noch mal eine Schicht Lippenstift auf. Et voilà, fertig ist ihr Look!

