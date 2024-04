König Charles schenkt seinen drei Enkeln ein neues Labyrinth

Trotz all der royalen Pflichten und Verantwortungen, denen König Charles (75) als Regent des Vereinigten Königreichs nachkommt, kümmert er sich stets um das Wohlergehen seiner Familie – und für seine drei Enkel hat er in diesem Jahr etwas ganz Besonderes geplant, wie Hello! berichtet. Der Monarch möchte für Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (6) ein neues Labyrinth in Sandringham errichten lassen! Aufnahmen, die dem Magazin vorliegen, zeigen, dass der Bau auf dem westlichen Rasen des königlichen Anwesens bereits begonnen hat.

Die Idee des Königs ist von dem alten Labyrinth inspiriert, in dem er selbst als kleiner Junge gespielt hat. Dieser Irrgarten wurde allerdings vor vielen Jahren vom Grundstück entfernt. Das Spielparadies für die Kinder von Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) wird allerdings nicht nur den Kleinen Spaß bereiten – auch Gäste sollen sich an dem Kunstwerk erfreuen. "Durch das Hinzufügen einer gärtnerischen Dimension, die an den kürzlich fertiggestellten Topiary Garden anschließt, wird dieser neue Bereich einen formellen Aspekt für die Besucher der Gärten von Sandringham vervollständigen", steht auf einem Informationsschild am Lower Maze Garden geschrieben.

Abgesehen von den Neuigkeiten bezüglich Charles' Vorhaben machen erneut besorgniserregende Schlagzeilen über seine Gesundheit die Runde. Dem an Krebs erkrankten Monarchen soll es schlechter gehen als bisher angenommen. "Wenn man in den letzten Wochen mit Freunden des Königs über seinen Gesundheitszustand sprach, war die häufigste Antwort: 'Es sieht nicht gut aus!'", erklärte der Journalist Tim Sykes zuletzt gegenüber Daily Beast. Der Palast bereite sich nun sogar schon auf den Ernstfall vor.

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte bei der Jubiläumsparade

Getty Images König Charles auf dem Anwesen in Sandringham

