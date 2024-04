Nach "Let's Dance"-Aus: Sophia Thiel schwächelt bei Training

Vor wenigen Tagen hieß es Abschied nehmen für Sophia Thiel (29)! Die Influencerin und ihr Tanzpartner flogen bei Let's Dance raus. Nun ist die Rosenheimerin zurück in ihrem Alltag und startet wieder im Fitnessstudio durch – allerdings muss sie feststellen, dass sich die Wochen ohne Krafttraining bemerkbar machen. "Die Gewichte, die ich vor 'Let’s Dance' zum Aufwärmen genommen habe, machen mich jetzt komplett fertig. Ich fange langsam mit Oberkörper-/Unterkörpertraining an, aber es ist echt eine Umstellung und ich habe jetzt nach nur einem Oberkörpertraining überall Muskelkater des Todes", verrät sie in ihrer Instagram-Story.

Auch das Beintraining fällt Sophia schwer, wie sie auf der Social-Media-Plattform mitteilt: "Habe kaum Kraft und bei jeder Übung wird mir schwindelig." Es wird wohl noch etwas dauern, bis die Bloggerin wieder auf dem gewohnten Stand ankommen wird. "Ich werde jetzt wahrscheinlich ein, zwei Wochen brauchen, um in den alten Modus langsam zurückzufinden", erklärt die 29-Jährige.

Nach dem "Let's Dance"-Aus meldete sich Sophia ebenfalls auf Instagram zu Wort. "Ich musste das die letzten Tage erst mal ein bisschen sacken lassen", berichtete sie in ihrer Story und fügte hinzu: "Ich bin schon traurig, jetzt nicht mehr mit Alex zusammen im Tanzstudio üben zu dürfen." Dennoch habe sie der Rauswurf nicht überrascht: "Ich habe mich da die Woche über schon so ein bisschen mental darauf vorbereitet. Als ich den Jive bekommen habe, wusste ich schon, dass das mein Endgegner wird."

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, YouTuberin

Getty Images Sophia Thiel und Alexandru Ionel, 2024

