"Love Island"-Vanessa meldet sich nach Brustvergrößerung

Vanessa Graßl (23) gibt ein Gesundheitsupdate! Die ehemalige Love Island-Kandidatin hat bereits die eine oder andere Beauty-Prozedur hinter sich. Vor wenigen Tagen ließ sie sich schließlich auch die Brüste vergrößern. Nach dem Eingriff meldet sich die Bayerin in ihrer Instagram-Story dazu zu Wort: und verrät: "Ich habe mich zusammen mit meinem Arzt für die runden Implantate entschieden. [...] Mir war wichtig, dass ich danach ein schönes Dekolleté habe, und das kann man am besten mit runden Implantaten erzielen."

Wie viel Vanessa für den Eingriff bezahlt hat, lässt sie offen. Sie schreibt aber: "Die Kosten für eine Brustvergrößerung liegen zwischen 7.000 und 8.500 Euro. Es variiert und der Arzt muss euch zuerst sehen und kann erst dann genau sagen, was an Kosten auf euch zukommt", erklärt sie ihrer Community. Die diesjährige RTL Turmspringen-Kandidatin habe sich in der Klinik total wohlgefühlt: "Was mir persönlich wichtig war, weil man am ersten Tag Hilfe benötigt, die man dort bekommt. Man wurde rund um die Uhr versorgt und es ist immer jemand da."

Vanessa geht aktuell allein durchs Leben. Im Dezember hatte sie gegenüber Promiflash verraten, dass Maurice Dziwak sie daten wollte. Doch daraus wurde nichts: "Er hatte mir damals gleich nach 'Love Island' geschrieben, dass er mich kennenlernen will. Wir wollten uns diese Woche treffen – er meinte, er findet mich so sympathisch und er weiß, dass das mit uns passen wird." Da der ehemalige Are You The One?-Teilnehmer jedoch ein wenig eifersüchtig gewesen sei, beendete die 23-Jährige das Ganze.

Anzeige Anzeige

RTL2 Vanessa, "Love Island"-Kandidatin 2023

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidat Maurice Dziwak

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Vanessas Brust-OP? Ich finde es gut, dass sie das gemacht hat, wenn sie sich damit wohler fühlt. Na ja, ich persönlich finde Beauty-Eingriffe unnötig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de