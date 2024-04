Würde Kirsten Dunst einen Schönheitseingriff vornehmen?

Kirsten Dunst (41) wehrt sich gegen den Schönheitsdruck in Hollywood. Die Schauspielerin hat nicht vor, mit Beauty-Eingriffen bei sich nachzuhelfen. "Ich weiß, dass ich mein Gesicht nicht verunstalten und dadurch wie ein Freak aussehen werde. Ich werde lieber alt und spiele weiterhin gute Rollen", stellt sie in einem Interview mit der britischen GQ klar. Als sie 2002 für den Film Spider-Man vor der Kamera stand, wurde die Schauspielerin mit einem angeblichen Makel konfrontiert. Ein Produzent habe sie gefragt, ob sie nicht ihre Zähne richten wolle. "Ich habe gesagt: 'Nein, ich mag meine Zähne!'", erinnert sie sich.

Glücklicherweise traf die Beauty schon früh eine Kollegin im Filmgeschäft, die ihr ein gutes Gefühl mit auf den Weg gab. "Ich lernte im Alter von 16 Jahren Sofia Coppola (52) kennen, die überzeugt davon war, dass ich hübsch und cool bin, als ich selbst noch nicht überzeugt davon war. Sie sagte mir: 'Ich liebe deine Zähne!'", erzählt sie im Gespräch. Dies habe sie auch später positiv beeinflusst. "Ich habe auch bei Entscheidungen im Laufe meines Lebens oft daran gedacht. Nicht meine Zähne zu verändern, meine Lippen größer zu machen, oder was andere eben sonst vornehmen lassen", plaudert der Hollywoodstar aus.

Auch wenn sie bei ihrem "Spider-Man"-Dreh auf einen angeblichen Makel hingewiesen wurde, würde sie erneut in ihre Rolle als M.J. schlüpfen. Sie hat dabei aber bestimmte Vorstellungen, verrät sie GQ: "Es wäre lustig zu sagen: 'Okay, lass uns Tobey und mich nehmen und es auf eine seltsame Indie-Art machen, sodass es eine andere Art von Superheldenfilm wird.' So wie sie es in dem Film 'Chronicle' gemacht haben. Das könnte cool sein."

Getty Images Kirsten Dunst im November 2021

Getty Images Tobey Maguire und Kirsten Dunst, 2002

