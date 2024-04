Leben im Pflegeheim: Carlo von Tiedemanns Geld wird knapp

Carlo von Tiedemann (80) hat eigentlich genug Sorgen. Der Moderator kämpft seit geraumer Zeit mit gesundheitlichen Problemen. Anfang des Monats kam er in ein Pflegeheim. Die Unterbringung dort zehrt jedoch an seinen Geldreserven. "Noch ein halbes Jahr liegen könnte ich mir schwer leisten", erklärt er im Interview mit Bild. 40 Prozent der Kosten würden zwar erstattet – da er aber seit vier Monaten nicht mehr arbeiten kann, muss er den Rest von seinen Ersparnissen bezahlen: "Große Reichtümer habe ich nie besessen. [...] Ich bin ja freier Mitarbeiter beim NDR. Da kriegst du jetzt nicht einen Pfennig..."

Momentan lebt er in einem 20 Quadratmeter großen Zimmer mit einem kleinen Schrank und einem Fernseher. "Ich wache um 6 Uhr auf. Ab 7 Uhr gibt es Frühstück. Brot, Wurst, Käse", erzählte der vierfache Vater über seinen Tagesablauf. Anschließend geht es zur Therapie mit einer Physiotherapeutin: "Sie quält mich richtig, aber ich mache mit. Denn ich will gesund werden. Ich will bald wieder nach Hause, zurück ans Mikro. Meine Hörer vermissen mich. Es ist schön, wenn man gebraucht wird." Wie lange er noch im Pflegeheim bleiben muss, ist ungewiss. Seine Frau Julia und seine 20-jährige Tochter Viktoria kommen ihn jeden Nachmittag besuchen.

Vor einigen Monaten hatte Carlo eine bakterielle Infektion der Herzkranzgefäße. Er kam ins Krankenhaus, in dem ihm sein Herzschrittmacher entfernt werden musste. "Es war lebensbedrohlich. Ich war sehr kurzatmig und habe nur noch schlecht Luft bekommen", erinnerte sich der 80-Jährige in einem früheren Bild-Interview. Kurze Zeit später brach er sich auch noch einen Rückenwirbel. Wie das passieren konnte, weiß er nicht. "Der Wirbel musste in zwei sehr langen Eingriffen operiert werden und auch die Nachbehandlung war sehr schmerzhaft. Jetzt muss ich alles wieder neu lernen, mich richtig zu bewegen", erzählte der "Große Freiheit"-Host. Er sei am Anfang stocksteif gewesen.

Action Press / Stephan Wallocha Carlo von Tiedemann, Moderator

Getty Images Carlo von Tiedemann im September 2015

