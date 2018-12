Die Trauer um Herbert Gentner wiegt noch immer schwer! Der Vater des VfB Stuttgart-Kapitäns Christian Gentner brach gestern kurz nach dem Spiel gegen den Hertha BSC in der Mercedes Benz-Arena zusammen. Der Notarzt hatte versucht ihn zu reanimieren – doch jede Hilfe kam zu spät: Der Papa des Fußballers starb noch im Stadion. Erste Untersuchungen lassen nun vermuten, dass ein Aneurysma die Todesursache war.

Gegenüber Bild teilte der Staatsanwalt Heiner Römhild mit, dass sie ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet hätten, um festzustellen, wie es zum plötzlichen Zusammenbruch des 66-Jährigen kommen konnte. Bisher gibt es noch kein offizielles Statement. Doch laut Informationen der Zeitung könnte ein Herzstillstand die Folge einer geplatzten Schlagader, also eines Aneurysmas gewesen sein.

Auch sein Fußballklub TSV Beuren trauert um den Verstorbenen. Herbert war früher selbst in der Kreisliga aktiv und hat seine Leidenschaft für den Sport an seine Söhne weitergegeben. "Die Jungs haben zu ihm aufgeschaut. Christian sagte mir mal: 'Mein Papa ist mein größter Kritiker'", erklärte Ulrich Döbler, der zweite Vorsitzende des Vereins. Christians Brüder Thomas und Michael sind ebenfalls in der Branche tätig, allerdings nicht als Spieler, sondern als Berater und sportlicher Leiter. Und auch Herbert habe dem Team immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden.

Getty Images Christian Gentner

Anzeige

Getty Images Christian Gentner, deutscher Fußballer

Anzeige

Getty Images Christian Gentner, Kapitän bei VfB Stuttgart

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de